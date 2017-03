Kabinet noemt bezoek Kaya ‘onverantwoord’ na onrustige nacht in Rotterdam

De diplomatieke ruzie tussen Nederland en Turkije is zaterdagnacht tot volle wasdom gekomen nadat de Turkse minister van Familiezaken werd aangehouden en teruggereden naar Duitsland. De Nederlandse regering noemde het bezoek van minister Kaya aan Rotterdam onomwonden ‘onverantwoord’ en de Turkse verbale agressie ‘onacceptabel’.

In de verklaring zegt Nederland dat herhaaldelijk heeft geprobeerd om een oplossing te zoeken met Turkije, maar dat dit onmogelijk bleek.

In het onderlinge contact met Turkije heeft Nederland vandaag bij herhaling duidelijk gemaakt dat de openbare orde en veiligheid in ons land niet in het geding mogen komen. Overleg over een bijeenkomst met een kleinschalig en besloten karakter in een Turks consulaat of ambassade werd onmogelijk gemaakt door de publieke dreiging met sancties.

Eerder op de avond was Kaya vanuit Duitsland met de auto vertrokken om naar het Turkse consulaat in Rotterdam te rijden. Dit terwijl Nederland zaterdagochtend de landingsrechten van het vliegtuig van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu in had getrokken. Cavusoglu zou naar Rotterdam komen om ja-stemmen te winnen voor een referendum dat Erdogan meer macht geeft.

In reactie op Kaya’s komst kondigde de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in de omgeving van het Turkse consulaat aan de Westblaak een noodbevel af. De politie belette de consul naar buiten te gaan en Kaya werd met haar auto tegengehouden bij het consulaat. Toen ze weigerde uit te stappen, werd haar auto weggesleept, waarop ze alsnog uitstapte. Daarop werd ze in een andere auto gezet en met haar beveiligers door de politie geëscorteerd terug naar Duitsland.

Ondertussen hadden zich bij het consulaat een paar honderd man verzameld om te demonstreren. Omdat het op verschillende plekken dreigde te leiden tot rellen, voerde de ME charges uit en gebruikte daarbij een waterkanon. Enkele mensen raakten gewond, het is nog niet duidelijk hoeveel. Rond een uur of 03.00 uur begon het rustiger te worden.