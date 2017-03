Hoofdredacteuren NOS en RTL over Turkije-verslaggeving: wij snappen de kritiek niet

De onrust rond het Turkse consulaat in Rotterdam was zaterdagavond groot nieuws op Turkse nieuwszenders. Zelfs het Amerikaanse CNN had een live-verslag. Maar gedurende het grootste deel van de avond kozen Nederlandse zenders ervoor de programmering niet te onderbreken. Pas om 23:40 kwam de NOS met een korte nieuwsupdate. Het kwam de zenders op Twitter op veel kritiek te staan.

#turkijerel op CNN breaking news, maar op nos of rtl geen uitzending!!!?? — harold (@haroldvenema) March 11, 2017

Op de NOS was schaatsen te zien op het moment dat de ME charges uitvoerde tegen demonstranten. Hoofdredacteur Marcel Gelauff: „Ik snap de kritiek niet. We hebben de hele avond uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkelingen in Rotterdam. Nieuwsuur ging erover, we hadden een extra Journaal om elf uur en we hebben van twaalf tot twee live verslag gedaan.”

„De NOS heeft geen 24-uurs nieuwszender”, vervolgt Gelauff. „Dat zorgt ervoor dat je alleen de belangrijkste ontwikkelingen meepakt. Wat ga je om negen uur ‘s avonds doen als een menigte voor het consulaat staat te demonstreren. Moet je dat de hele avond live uitzenden? Hetzelfde geldt voor de auto van de Turkse minister Kaya. Die heeft urenlang stilgestaan. Moet je daar al die tijd beelden van uitzenden? De hoogtepunten hebben we live kunnen brengen, zoals het moment ‘s nachts dat de minister werd weggevoerd.”

Wie gaat de hoofdredactie van het @NOS journaal ter verantwoording roepen over die wanprestatie van gisteravond??? #turkijerel #Rottterdam — Newshunkie (@Newshunkie) March 12, 2017

Adjunct hoofdredacteur Pieter Klein van RTL is geërgerd over de kritiek. „Het is 2017, de mensen die klagen hebben toch internet? Daar konden ze bij ons, en bij tal van andere nieuwsorganisaties, prima de ontwikkelingen volgen.” Ook RTL koos ervoor om extra bulletins te maken, in plaats van live uit te zenden. Dat was een „journalistieke keuze”, zegt Klein. „Live uitzenden doe je alleen in heel uitzonderlijke gevallen.”