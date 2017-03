Hij bikkelde in Antwerpen en is nu terug

Als een bokser gooit hij zijn armen los, op weg naar zijn doel. Gejoel van de harde kern klinkt. „Hij is terug, met nummer één in de goal, Kenneth Vermeer”, roept stadionspeaker Peter Houtman, kort ervoor.

Hij speelt alsof hij nooit is weggeweest. Driftig staat de Feyenoord-keeper zijn verdediging te coachen tegen AZ (5-2 zege). Wijzend en schreeuwend. Begin juli 2016 scheurde hij op een training zijn rechter achillespees af. Met een golfkarretje werd hij afgevoerd, een dag later geopereerd in het Erasmus MC.

Zijn laatste officiële wedstrijd was in mei 2016. Nu zijn rentree tegen AZ, met Feyenoord op jacht naar de titel, overtuigend met drie goals en twee assists van spits Nicolai Jørgensen. De eerste bal van Vermeer, qua gevoelswaarde zo belangrijk: een corner na twee minuten, hij gaat de lucht in, de handen naar de bal, klemvast. „Lekker als je de eerste bal pakt.” Hij is geen ‘stomper’, zegt hij. Hij is meer een ‘klemmer’.

Door de langdurige blessure van Vermeer kwam vorige zomer de Australiër Brad Jones, die het prima doet. Maar Jones heeft nu last van een infectie aan zijn scheenbeen en lag enkele dagen in het ziekenhuis. Dus: de terugkeer van Vermeer.

Ritme heeft hij nauwelijks. Hij speelde anderhalve maand terug zijn eerste duel, op een mistige maandagmiddag in een lege Kuip met de reserves tegen het tweede van SC Cambuur. In totaal speelde hij drie duels bij de reserves. „Hij moet er vandaag staan, en staat er dan ook”, zegt Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst. „Ik heb hem een compliment gegeven hoe hij heeft gekeept.”

Vermeer (31) revalideerde een kleine vier maanden in Antwerpen in de praktijk van de vermaarde Belgische specialist Lieven Maesschalck. De fysiotherapeut was onder meer werkzaam bij AC Milan en de Belgische voetbalploeg en begeleidde in het verleden wielrenner Johan Museeuw en tennisster Justine Henin.

Vermeer trainde er drie tot vijf uur per dag. „Het was bikkelen”, zegt hij. „Eigenlijk was het een droomrevalidatie”, zegt Maesschalck in een telefonisch gesprek. Het was een totaalbehandeling – met ‘brain training’ en ‘food coaching’ – die verder ging dan alleen het versterken van de achillespees. Maesschalck: „Je moet ook het totale lichaam onderhouden, zowel fysiek als conditioneel.”

Na een eerste rustperiode van zes weken, waarin de pees moest helen, werd begonnen met de krachtopbouw. Maesschalck: „We hebben dat op een aparte manier gedaan, met een neurocognitieve behandeling.”

Dat geeft een nieuwe dimensie aan de revalidatietechniek, vertelt hij. In die techniek combineert hij de fysieke behandeling met hersentraining. „Ik heb oefeningen gedaan met lampjes”, zegt Vermeer. Die sprongen aan en uit. „Een blauw lampje of rood lampje, daar moest ik op reageren bij het bewegen van mijn linkervoet of rechtervoet.”

Een ander voorbeeld: de bal honderd keer tegen de muur gooien en ondertussen de tafel van zes opdreunen. „Zo krijg je een optimale concentratie. Dat is neurocognitief trainen.” Het is actie-reactie. Maesschalck: „Je reageert op iets dat je ziet. Zo wordt je visuele prikkel overgedragen aan je motorische prikkel.”

Oefeningen op het strand

Vermeer deed oefeningen op het zandstrand aan de Schelde bij Antwerpen. „Sprintjes, sprongoefeningen, duiken”, zegt hij. „Die strandtrainingen waren heel zwaar.” Maesschalck: „Het is een pittige ondergrond, instabiel. Heel het lichaam moet dan maximaliseren, dat is goed voor de spieren en de pezen, en voor het uithoudingsvermogen.”

Lazio Roma-verdediger Stefan de Vrij herstelde ook bij Maesschalck na een blessure, evenals Feyenoord-doelman Warner Hahn, nu verhuurd aan Excelsior. „Mijn revalidatie heeft mij goed gedaan”, zegt Vermeer. „Een lange blessure maakt je mentaal sterker.” Bij Ajax scheurde hij ook een achillespees af – zijn linker – en moest hij er ook direct weer staan. „Ik wist wat mij te wachten stond.”

Het kan zomaar zijn enige duel voor Feyenoord zijn dit seizoen. Zodra Jones weer fit is – de verwachting is dat hij snel terugkeert – kiest Van Bronckhorst voor de Australiër.

Hoe dan ook, Vermeer is er weer. 78ste minuut tegen AZ: onrust in het strafschopgebied, een hoge bal, Vermeer ziet het gevaar en springt boven iedereen uit en landt op Jørgensen. Klemvast. Applaus klinkt.