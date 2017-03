Wilders op campagne in ‘zijn’ Limburg: handen schudden en selfies maken

,,Zal ik hem even instellen”, vraagt PVV-leider Geert Wilders in het Limburgs aan een ouder echtpaar dat de mobiele telefoon niet aan de praat krijgt. Hij pakt de telefoon, drukt op een paar knoppen, en dan maken ze een foto. Wilders heeft zijn hand dan alweer over het dranghek gestoken om de volgende fans te begroeten. De PVV-lijsttrekker laat Anita Harks en René van den Heuvel schrikken als hij niet alleen een hand wil geven, maar zelf voorstelt een foto te maken. ,,Geweldig dat u er bent”, zegt Wilders nadat het plaatje is geschoten.

Geert Wilders op campagne is meer een beroemdheid in het wild, dan een politicus op campagne. In het publiek hebben mensen het over zijn haren (,,wat gek”) of zijn gezichtskleur (,,abonnement op de zonnebank zeker”). Inhoudelijke gesprekken kan Wilders bijna niet voeren. Daarvoor is het te druk. De PVV sloot vandaag de publieke campagne af in Limburg, waar Wilders is geboren. Hij ging naar Valkenburg – daar was het zeer gemoedelijk – en later naar Heerlen, waar het onrustig en zenuwachtig werd.

Voor de Barbarakerk in Valkenburg zit Wil Dijks (49). Hij heeft een restaurant in het dorp, dat hij nu even heeft dichtgegooid. Er komt tenslotte niet iedere dag ,,een BN’er” naar Valkenburg. Dijks heeft sympathie voor de PVV, al weet hij nog niet zeker of hij op die partij gaat stemmen. ,,Hele wijken zijn verloederd in Nederland”, zegt Dijks. ,,Ik vind dat we voor oorlogsvluchtelingen plaats moeten maken. Maar in de jaren zeventig hebben we een probleem geïmporteerd toen we massa’s immigranten toelieten om hier te werken. Die hebben hun gezinnen meegenomen en zijn niet geïntegreerd. Dat is niet goed geweest voor Nederland.”

De PVV-standpunten zoals ,,de-islamiseren” of ,,grenzen dicht” zijn niet te extreem, vindt Dijks. ,,Kijk, alle Marokkanen en Turken het land uit… dat roept hij wel, maar het komt er toch niet van. Volgens mij kaart hij het gewoon aan op die manier.” Dat zeggen Harks en Van den Heuvel, allebei afgekeurd, ook: ,,Het komt toch niet zover dat er geen moslims het land in komen. Maar Geert legt de lat gewoon hoog, om het bespreekbaar te maken. Daar staan wij achter.”

Honderden mensen in de rij voor Wilders

Na drie kwartier springt Wilders de auto in, om door te rijden naar Heerlen. Langs de route richting Heerlen staat overal politie. Als Wilders uitstapt in Heerlen, is het direct onrustiger. Hij loopt naar een camera van Al Jazeera en reageert eerst op het laatste nieuws. Premier Mark Rutte heeft bekendgemaakt dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu geen landingsrechten krijgt om in Nederland campagne te voeren. ,,Een goede stap”, zegt Wilders. En: ,,Nu de Nederlandse ambassadeur terugroepen uit Ankara.”

Er staan honderden mensen in de rij voor Wilders. Net even na het orgel in de winkelstraat, wordt het onrustig. Ineens houden een stuk of vijftien demonstranten borden omhoog met anti-PVV-teksten. ,,Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal”, zingen ze. Het is een groepje dat zich Internationale Socialisten noemt. Vorig jaar maakten ze het Wilders al eens moeilijk toen hij in Maastricht de straat op ging. Hun voorganger Janneke Prins: ,,Wilders’ retoriek is de-humaniserend. Wat ons betreft is hij zelf nergens welkom.”

De beveiligers komen in actie. Ze proberen de protestanten bij Wilders uit de buurt te houden. ,,Minimaal tien meter afstand”, roepen ze naar elkaar. De beveiligers in burger zetten zich schrap en houden de menigte tegen. Precies op dat moment komt de PVV-stoet langs een drumband die namens de SP muziek staat te maken met een flyerteam. Aanhangers van beide partijen roepen wat naar elkaar en duwen PVV- en SP-folders in elkaars gezicht.

Stoïcijns schudt hij handen, lacht hij, omhelst hij

Wilders loopt, onder aanvoering van zijn beveiliging, snel voorbij. Stoïcijns schudt hij handen, lacht hij, omhelst hij. Bryan Smeets (23), netwerkbeheerder, krijgt een hand. Triomfantelijk draait hij zich om. ,,Deze man staat op voor zijn eigen volk, voor ons”, zegt Smeets. ,,Dat hij voor minder Marokkanen pleitte ging me een tikje te ver, maar hij zegt wel dat hij eerst opkomt voor Nederlanders. Daar sta ik achter.”

Er zijn veel kandidaat-Kamerleden mee naar Limburg. Robert Housmans, fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Limburg, is geëmotioneerd. Hij heeft net een gezin gezien dat uit het noorden van het land kwam rijden om een kindertekening aan Wilders te overhandigen. ,,Kijk nu eens, dit is toch geweldig”, zegt Housmans.

Net als een paar andere kandidaten zegt Housmans het jammer dat de PVV weinig op straat is geweest deze campagne. Housmans: ,,Als je dit ziet, dat is zó goed voor je partij. Maar helaas lukte het niet, we konden niet vaker de straat op vanwege de beveiliging van Geert.”

De publieke PVV-campagne lijkt afgelopen voor die goed en wel begonnen was. Wilders ging in Spijkenisse, Breda en Limburg de straat op. Drie keer – veel minder dan andere lijsttrekkers, maar die hadden geen problemen met hun beveiligingsteam. Dat partijgenoten dat betreuren, laat zien dat ook de PVV zenuwachtig is voor de verkiezingsuitslag. Was dit wel de goede campagnestrategie? Want hoewel het voor Wilders zelden tot een echt gesprek komt met kiezers, geeft hij wel honderden fans de kans op een foto met hun held. Sietse Fritsma, vice-fractievoorzitter, heeft van zenuwen weinig last. Hij wil geen voorspelling doen, maar zegt wel: ,,Ik verwacht een geweldig resultaat.”