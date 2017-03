Turkse minister tegengehouden bij Rotterdams consulaat

Toelichting Aboutaleb om 1.45 uur Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam geeft deze nacht een toelichting op de situatie in Rotterdam. De bijeenkomst begint om 01.45 uur in het World Port Centre aan de Wilhelminakade.

Demonstranten opgeroepen naar huis te gaan De demonstranten worden vanaf de trappen van het consulaat opgeroepen om naar huis te gaan. Twee mannen met speakers brengen die boodschap over, aldus NRC-verslaggever Elsje Jorritsma. Er wordt gevraagd of de menigte het netjes wil houden.

“Jullie geluid is overal gehoord, in Nederland, in Turkije."

Minister niet meer in de auto De minister voor Familiezaken is uitgestapt net voor de auto werd weggesleept. Ze staat momenteel buiten de auto te bellen. Ze zou scheldend en vloekend zijn uitgestapt.

'Laat haar gewoon een half uur praten' Bij het consulaat staan nog steeds veel demonstranten en klinkt een hoop boe-geroep. Er wordt gescandeerd dat ze de minister willen horen spreken. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Omstanders laten aan NRC-verslaggever Elsje Jorritsma weten dat ze willen "dat ze gewoon een half uurtje praat en dat dan iedereen weer weggaat". elsjejorritsma Elsje Jorritsma Mensen hier zeggen: laat haar gewoon even half uurtje praten, dan gaat iedereen weer gewoon naar huis 11 maart 2017 @ 23:43 Volgen

'Turkse minister voor Familiezaken wordt aangehouden' De Turkse minister Kaya wordt aangehouden, melden RTL en NOS. Zij zou tot ongewenst vreemdeling zijn verklaard en wordt het land uitgezet. De gepantserde auto is echter niet vanuit buiten open te maken. Volgens een ooggetuige op Twitter rijdt een sleepauto van de politie naar de plek waar de auto van de minister staat.

Demonstranten spreken met Erdogan NRC-verslaggever Andreas Kouwenhoven meldt dat de demonstranten zeggen dat de Turkse president Erdogan twee uur geleden heeft gebeld met hen. Hij zou gezegd hebben dat ze moesten blijven staan. AMKouwenhoven Andreas Kouwenhoven Erdogan heeft twee uur geleden gebeld met de Rdamse demonstranten, zeggen ze. "Jullie blijven hier staan" zou hij hebben gezegd #turkijerel 11 maart 2017 @ 23:05 Volgen

Noodbevel uitgebreid De gemeente Rotterdam heeft het noodbevel uitgebreid tot heel het centrum. Het noodbevel is voorlopig tot 08.00 uur zondagochtend van kracht. rotterdam Rotterdam https://t.co/E0d55L3yua UItbreiding #noodbevel voor het centrum van #Rotterdam 11 maart 2017 @ 22:52 Volgen “De burgemeester van Rotterdam beveelt ieder die zich door zijn gedrag, uitlatingen, kleding, aanwezigheid in een bepaalde groep, meegevoerde voorwerpen, stoffen of anderszins aanleiding geeft tot het redelijke vermoeden dat hij of zij zal deelnemen aan wanordelijkheden of verstoringen van de openbare orde in of in de nabije omgeving gebied Centrum met het kennelijke doel de openbare orde te verstoren en/of daartoe aan te zetten, zich uit dit gebied te verwijderen gedurende de tijd dat dit noodbevel van kracht is.” Ook schrijft Aboutaleb in de brief dat hij van de aanwezigen eist dat zij alle aanwijzingen van de politie opvolgen en dat zij identificatie niet bemoeilijken door het dragen van bijvoorbeeld bivakmutsen.

Beveiligers weggevoerd door gewapend arrestatieteam Beveiligers, die buiten de auto van de minister staan, zijn zojuist gefouilleerd en weggevoerd door een gewapend arrestatieteam. De minister zit nog steeds in de auto en daar wordt nog volop mee onderhandeld, zo meldt NRC-fotograaf David van Dam.

Doek van Erdogan wordt bevestigd aan consulaat Buiten het consulaat is het nog steeds rumoerig. Een paar jongeren hebben een doek van Erdogan bevestigd aan het consulaat. Foto NRC Een groepje tieners dat bij het consulaat een politiebusje probeerde te beklimmen werd meteen toegesproken door oudere demonstranten: "Ga eraf!" De jongeren luisterden en liepen weg. AMKouwenhoven Andreas Kouwenhoven https://t.co/DSJDUGeJa9 Politie haalt jongen van winkelpui #turkijerel 11 maart 2017 @ 22:43 Volgen

Turkse minister Cavusoglu in Frankrijk De Turkse minister van Buitenlandse Zaken was zaterdag niet welkom in Nederland, maar wel in Frankrijk. Cavusoglu is vanavond aangekomen in Metz, waar hij in gesprek zal gaan met zijn consul en “onze burgers”. MevlutCavusoglu Mevlüt Çavuşoğlu Arrived in the Metz, France to have a meeting with our Consuls General and to gather with our citizens. https://t.co/zdwWUT3urF 11 maart 2017 @ 21:28 Volgen

Agenten fouilleren leden Turkse delegatie De politie fouilleert momenteel de leden van de Turkse delegatie rondom de auto van de Turkse minister. Ook hun tassen worden doorzocht.

Politiepaarden komen in beweging De ME maakt zich gereed om een charge uit te voeren en staat opgesteld tegenover de betogers. De politie komt langzaam dichterbij, meldt een journalist ter plaatse. Ook politiepaarden lijken klaar te zijn om in actie te komen. AMKouwenhoven Andreas Kouwenhoven Politiepaarden komen in beweging.. https://t.co/EtkQiS7bLd 11 maart 2017 @ 22:20 Volgen

Arrestatieteam rondom auto minister Een arrestatieteam staat rondom de auto waar de minister van Familiezaken in zit. Alleen de chauffeur en de minister zitten nog in de auto. Volgens NRC-fotograaf David van Dam lijkt het erop dat de auto opengebroken gaat worden.

Minister tegengehouden door politie De Turkse minister stapte zojuist uit de auto en liep richting het consulaat. Daar is ze tegengehouden door de politie. Tegen de agenten zou ze vervolgens gezegd hebben dat haar grondrechten geschonden worden. Na een paar minuten tegenover de agenten gestaan te hebben, liep de minister weer terug naar de auto. Foto David van Dam/ NRC Foto David van Dam/ NRC

Turkse minister voor Familiezaken nog achter consulaat De Turkse minister staat nog steeds achter in de steeg bij het consulaat. Volgens NRC-fotograaf David van Dam staat alles rondom het consulaat vast en kan ze dus geen kant op. Foto David van Dam Foto David van Dam

Demonstranten gaan niet weg Hoewel de politie gestart is met het schoonvegen van de straten rondom het Turkse consulaat, zijn de demonstranten nog niet van plan om te vertrekken. NRC-verslaggever Andreas Kouwenhoven is ter plaatse en meldt dat de demonstranten om de halve minuut een nieuw lied inzetten. AMKouwenhoven Andreas Kouwenhoven Protesten voor het Turkse consulaat https://t.co/iqVxvyJoHq 11 maart 2017 @ 21:37 Volgen

Politie maakt eind aan samenscholing De politie is inmiddels gestart met het schoonvegen van de straten rondom het Turkse consulaat. Volgens ooggetuigen verloopt dat rustig en loopt de ME meter voor meter vooruit richting het consulaat. Een verslaggever van NRC die ter plaatse is meldt dat er geen auto's bij het consulaat kunnen komen. Wel zouden er demonstranten toeterend over de Coolsingel rijden. Foto Bas Czerwinski/ ANP

Politieke partij Denk beraadt zich op reactie De politieke groepering DENK beraadt zich op een reactie op het conflict dat zaterdag is ontstaan tussen Nederland en Turkije. DENK-kandidaat Farid Azarkan liet weten "nog aan het overleggen te zijn over het geven van een reactie", zo schrijft persbureau ANP. Die reactie gaan ze op enig moment ook geven, aldus Azarkan: "Wij zitten volop in de campagne. Ook daar schreeuwen mensen om reacties. Dus daar zijn wij nu vooral mee bezig. De situatie verandert continu."

Turkse minister achter consulaat De Turkse minister bevindt zich momenteel in een steeg achter het consulaat. De auto waar ze in zit, is bedekt met dekens. Ze is al een paar keer uit de auto gekomen om er vervolgens weer in te stappen. Foto David van Dam/ NRC Een verslaggever van RTV Rijnmond meldt dat Fatma Betül Sayan Kaya mogelijk later op de avond naar buitenkomt om een toespraak te houden bij het consulaat.

Of de minister verschijnt, is onbekend Ongeveer een uur geleden leek het erop dat de Turkse minister lopend naar het consulaat zou gaan. Dat ging niet door. De politie heeft de auto van de minister omsingeld en beveiligd, eromheen staat nog een haag aan agenten. Een politiehelikopter houdt de situatie in de gaten. robertpbas robert bas https://t.co/LLHSwFvyMj De situatie met het konvooi met de Turkse minister. Politiehelikopter hangt er boven. #turken 11 maart 2017 @ 20:48 Volgen De Turkse consul heeft zich de afgelopen uren wel een aantal keer laten zien, maar sprak de demonstranten niet toe. Hij mocht het consulaat niet verlaten.

Diplomatieke rel goed voor campagnetijd? In hoeverre spelen de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande woensdag een rol bij het snel oplopende diplomatieke conflict tussen Nederland en Turkije? Totaal niet, zegt Den Haag. Wel degelijk, zegt Ankara. Het is campagnetijd in Nederland en Turkije. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur tussen beide landen nu zo hoog oploopt. Lees ook de analyse van Mark Kranenburg: Diplomatieke rel komt Rutte en Erdogan niet slecht uit

Reactie minister Familiezaken De Turkse minister voor Familiezaken heeft via Twitter laten weten dat "Nederland alle internationale wetten schendt", door haar tegen te houden bij het consulaat. drbetulsayan Dr.Betül Sayan Kaya Netherlands is violating all international laws, conventions and human rights by not letting me enter Turkish Consulate in Rotterdam 11 maart 2017 @ 20:32 Volgen Dat de minister van Familiezaken naar Nederland wilde komen, was al langer bekend. Ze wilde afgelopen vrijdag Hengelo aandoen voor een campagnebijeenkomst. Lees ook: Zalen dicht voor Turkse ministers

Steeds meer demonstranten Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren bij het consulaat. Honderden betogers dragen Turkse vlaggen en roepen “Allah is de grootste, de almachtigste”. De politie lijkt zich op te maken voor een charge. Een verslaggever van RTV Rijnmond zendt alles live uit via Periscope. Volgens hem zijn er zeker driehonderd mensen bij het consulaat. Via Turkstalige media zouden Turkse Nederlanders opgeroepen worden om naar het Turkse consulaat te gaan om te komen demonstreren.

Nederlandse ambassadeur niet meer welkom Turkije heeft zaterdag diplomatieke maatregelen genomen tegen Nederland. De Nederlandse ambassadeur is in Ankara voorlopig niet meer welkom. De Turkse regering heeft laten weten dat de ambassadeur momenteel niet in het land verblijft, en dat hij "voorlopig weg moet blijven". De Turken hebben ook het Nederlandse consulaat in Istanbul gesloten. Deze beslissingen zouden zijn genomen omwille van de veiligheid.