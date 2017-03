SXSW#1: Trump-criticus Van Jones (CNN) wil nu de nuance zoeken

The Messy Truth heet de serie van presentator Van Jones op de Amerikaanse nieuwszender CNN. De rommelige waarheid. ,,Want”, zei Jones vrijdag in zijn presentatie op het festival South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas, ,,de waarheid is ook rommelig. Ik wil de nuances zoeken. Het is niet: ‘Ik heb gelijk, jij hebt ongelijk’, zoals nu vaak in talkshows. Of erger: ‘Wij hebben gelijk, zij hebben ongelijk’. We praten alleen nog maar óver elkaar, niet mét elkaar.”

Van Jones, politiek commentator van CNN, staat bekend om zijn scherpe kritiek op Donald Trump. Die uitte hij ook vrijdag tijdens SXSW, en die opmerkingen vielen in goede aarde bij het overwegend progressieve (en internationale) publiek van het tech-, film- en muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in de Texaanse hoofdstad.

Volgens Jones heeft Trump onder meer de verkiezingen gewonnen omdat hij de nieuwe media beter heeft begrepen dan zijn tegenstanders. ,,Trump begrijpt de regels van sociale media, van reality-tv. Wie kaadspreekt op Twitter krijgt méér volgers, en niet minder.”

Trump staat hiermee volgens Jones in een lange traditie. Eerdere presidentskandidaten, die werden gezien als underdog of lichtgewicht, deden hetzelfde: Franklin D. Roosevelt hield zijn fireside chats op de radio, John F. Kennedy had de wetten van de televisie beter door dan Richard Nixon, Barack Obama snapte de politieke mogelijkheden van internet.

CNN-presentator Jones schetste tijdens SXSW ook een ommekeer in zijn denken over politiek commentaar op tv. ,,Langzamerhand kreeg ik het gevoel dat ik deel werd van het probleem”, zei Jones. ,,Dat ik meewerkte om de polarisatie in stand te houden. Ik werd erg goed in: ‘Donald Trump sucks‘… maar dan beschaafder geformuleerd. Maar dan kwam ik thuis en keek ik naar mijn twee kinderen. Het enige wat zij hadden gezien waren grote mensen die ruzieden op tv. Ik was geen deel van de oplossing.”

Jones ging naar ‘Trump-gebied’, naar staten als Ohio, West-Virginia en Pennsylvania om te praten met mensen die op Donald Trump hadden gestemd. ,,Domme mensen, in de ogen van veel Democraten”, zei Jones vrijdag. ,,Dom, omdat ze tegen hun eigen economische belangen hadden gestemd.” Hij sprak onder meer met oude mijnwerkers die geen pensioen kregen en niet langer de behandeling van hun longziekten konden betalen. ,,Dan maakt het mij niet uit op wie zij hebben gestemd: zij gaan dood en wij doen er niks tegen.”

Hij kwam terug van zijn reis ,,met veel meer nuance dan ik kwijt kan op tv”. ,,Wie carrière wil maken op tv, moet snelle, scherpe dingen kunnen zeggen. Maar zo werken wij mee alleen maar mee aan de polarisatie.”

Bergbeklimmer en fotograaf Cory Richards beschreef hoe hij de Mount Everest beklom zonder extra zuurstof - dat was allemaal te zien via Snapchat. Maar terwijl zijn carrière omhoog ging, ging het zeer slecht met hemzelf. Het bedriegelijke van (sociale) media, aldus Richards. Hij gebruikte drugs, was verslaafd aan de drank en bedroog zijn vrouw.

Kunstmatige intelligentie en machine learning vormen een belangrijk thema dit jaar op SXSW. De Duitse wetenschapper en ontwerper Sophie Kleber hield een verhaal over de vraag of robots of computers ooit emoties zullen kunnen begrijpen. Dat lijkt science fiction - denk aan films als Ex Machina of tekenfilm Big Hero 6 - maar is dichterbij dan we denken, aldus Kleber. Eén voorbeeld: het Israëlische bedrijf Beyond Verbal analyseert hoe wij praten.