Paulien Cornelisse is cabaretier en schrijver.

Als je geen keuzestress hebt, omdat je je keuze al gemaakt hebt, dan word je dezer dagen gestresst van de lawine aan meningen en gesprekken en peilingen en analyses, allemaal bedoeld voor de mensen die nog zwevende zijn. Vanuit deze lawine vol onheilsboodschappen valt het op dat iedereen ergens trots op moet zijn. Op Nederland, of voor wie dat te nationalistisch vindt: op ‘wat we met z’n allen bereikt hebben’. Vul naar eigen keuze aan met ‘in dit land’.

Omdat al die boodschappen nogal op elkaar lijken, gaat het in de lawine vooral over de toon waarop de trots-op-boodschappen gebracht worden. Bij De Wereld Draait Door zei iemand op beschuldigende toon tegen Lodewijk Asscher: „Jesse kan heel goed levelen.” Waarna het erover ging of Lodewijk ook heus wel kon levelen, of niet, en of dat belangrijk was. Levelen pour le levelen, sloeg dat ergens op? Of ging het erom ‘waar je voor stond’?

Levelen kenden we vooral uit de bedrijfstrainershoek. „Ik ga nu even met je levelen”, zegt de bedrijfstrainer, en daarna krijg je een belediging voorgeschoteld, vermomd als evaluatie. En dan mag je zeggen: „Ik hoor wat je zegt.” Zo werd het richting Lodewijk Asscher niet bedoeld, het ging er meer om dat je als politicus in staat moet zijn om niet als een politicus te klinken, ook al ben je politicus.

Hoe dan ook, toen het over levelen ging, beleefde ik een zwaar afhaakmoment. Waarbij ik me ervan bewust ben dat afhaakmoment ook weer zo’n woord is dat gebruikt zou kunnen worden in een van de analyses over de campagnes. Een woord à la gamechanger. Het woord gamechanger hoor ik heel veel, maar vooral gebruikt door mensen die willen laten horen hoe zeer ze tegen het woord gamechanger zijn.

De campagnes zijn, kortom, meta-campagnes geworden, waarbij vooral gevraagd wordt hoe goed de campagne gaat. Het zal praktisch wel weer niet haalbaar zijn, en vast ook niet grondrechtelijk, maar het zou mij best een goed idee lijken als de verkiezingen, halverwege de campagne, ineens een maand vervroegd werden. Zodat je er ineens vanaf zou zijn.

Terwijl ik dit schrijf wordt er in een livestream van de NOS aan Sybrand Buma gevraagd of hij ‘friet’ zegt, of ‘patat’. Hij gebruikt beide. Goed om te weten.

Nog een paar dagen.