Kabinet trekt landingsrechten toestel Cavusoglu in

Het kabinet geeft het vliegtuig van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu geen toestemming te landen. Dat staat in een verklaring op de site van de Rijksoverheid.

Volgens de verklaring was Nederland in overleg met Turkije voor een oplossing in de kwestie die afgelopen dagen speelde rond Cavusoglu’s geplande bezoek aan Rotterdam. Die besprekingen werden echter stop gezet nadat Cavusoglu dreigde met harde maatregelen als hij Nederland niet in mocht, staat op de site van de Rijksoverheid:

“Er was overleg gaande of de Turkse autoriteiten de bijeenkomst konden verplaatsen en een besloten, kleinschaliger karakter konden geven in een Turks consulaat of ambassade. Nog voordat deze gesprekken waren afgerond, dreigden de Turkse autoriteiten publiekelijk met sancties. Dat maakt de zoektocht naar een redelijke oplossing onmogelijk. Daarop heeft Nederland laten weten de landingsrechten in te trekken.”

De Nederlandse regering zegt de gang van zaken “te betreuren”, en “voorstander te blijven van overleg met Turkije”. In de verklaring benadrukt het kabinet dat de twee landen een “vriendschappelijke relatie hebben”, waarbinnen “is gezocht naar een acceptabele oplossing”. Een woordvoerder van het Turkse consulaat kon tegenover NRC nog geen reactie geven.

Referendum

Cavusoglu zou in Rotterdam campagne komen voeren voor de Turkse president Erdogan, wiens machtspositie binnenkort via een referendum verstevigd kan worden. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb lieten weten niet blij te zijn met Cavusoglus bezoek.

Een geplande bijeenkomst in Hoogvliet ging daarop niet door, evenals een toespraak die Cavusoglu zou houden vanaf het balkon van het Turkse consulaat. Vanavond zou Cavusoglu alsnog spreken in de wonings van de Turkse consul in de Rotterdamse wijk Hillegersberg.