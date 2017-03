Een bordspel dat je meer leert dan school

Tientallen miljoenen kinderen konden vorig jaar niet naar school door oorlog in hun land. Vaak zijn ze met hun ouders op de vlucht geslagen en wonen in een tentenkamp. Hoe kun je dan toch wat leren zonder boeken of leraren?

Die vraag stelde de hulporganisatie Cordaid aan vwo-5-leerlingen van het Augustianum in Eindhoven. Deze school organiseert elk jaar een ideeënwedstrijd. Dit jaar moesten de leerlingen iets bedenken om jonge vluchtelingen te helpen met leren.

Uit de 37 inzendingen werden dinsdag de drie beste ideeën gekozen. Nummer drie werd ‘eduglasses’: (3D)-brillen, waarmee een vluchteling contact onderhoudt met een leerling in een klas elders in de wereld. Op plek twee stonden de ‘leertentdoeken’: stukken tentdoek die worden bedrukt met een landkaart of wiskundige figuren.

De winnaar werd Experedu, een bordspel van Laurens, Lars en Stijn, waarmee jongeren projecten kunnen opzetten. „Want als er geen boeken of leraren zijn, kun je het beste iets leren door samen een project te doen”, legt Laurens uit.

Om te zorgen dat je project lukt, moet je stap voor stap werken. Een bekende methode daarvoor is Prince2, die bijvoorbeeld wordt gebruikt om een bedrijf op te zetten. De 7 stappen van die methode hebben de jongens verwerkt in het bordspel, waarop je van het eerste idee naar bijvoorbeeld het verdelen van de taken kunt gaan.

„Stel je start een uitgeverij. Dan begin je met het verzinnen van korte verhalen en eindig je met het verkopen van een verhalenbunden”, legt Laurens uit. „Tussendoor verdeel je de taken en kijk je steeds of het goed gaat. Dat is heel leerzaam.” Hoe weet hij dat? „Nou, dit bordspel was voor ons een project en hiervan hebben we meer geleerd dan wat ook op school.”