Zuid-Koreaanse president Park wordt afgezet

In een historische uitspraak heeft het Constitutionele Hof de afzetting van de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye bekrachtigd. Dat betekent dat binnen twee maanden nieuwe presidentsverkiezingen moeten worden gehouden.

Het achtkoppige hof besloot unaniem dat er een eind is gekomen aan het presidentschap van Park. De dochter van oud-dictator Park Chung Hee is daarmee de eerste president die wordt afgezet sinds het land in de jaren ’80 een democratie werd. Het betekent ook dat Park nu eveneens strafrechtelijk vervolgd kan worden en haar immuniteit verliest.

De uitspraak van het hof is de voorlopige apotheose van maandenlange politieke onrust in het land sinds het schandaal dat de opmaat vormde voor de afzetting vorig najaar losbarstte. De affaire begon ermee dat Parks vriendin, Choi Soon-sil speeches van Park redigeerde en daarmee mogelijk invloed had op staatsaangelegenheden. Vervolgens bleek dat Choi waarschijnlijk misbruik maakte van haar positie en grote ondernemingen zoals Samsung grote bedragen liet schenken aan verschillende stichtingen die op haar naam stonden.

Tegen Choi loopt sindsdien een rechtszaak wegens onder andere fraude, waarin Park wel als medeplichtige al was opgevoerd. Beiden zijn in die zaak ook verhoord. Maar Park genoot wegens haar functie als president onschendbaarheid. De omvang van de affaire heeft zich inmiddels uitgestrekt tot Samsung, de vicepresident van het concern Jae-yong Lee wordt ervan verdacht 35 miljoen euro aan steekpenningen te hebben betaald aan Choi om de fusie van twee aan Samsung gelieerde bedrijven goedgekeurd te krijgen. Park zou druk hebben uitgeoefend op de top van Samsung.

Zowel Choi als Park hebben alle beschuldigingen van corruptie ontkend. Al heeft Park wel twee keer op nationale televisie haar excuses aangeboden dat ze Choi te dichtbij in haar presidentiële cirkel had laten komen. Maar ze ontkende dat Choi invloed staatszaken zou hebben beïnvloedt.

Toen de omvang van de affaire in oktober steeds duidelijker werd gingen wekelijks tienduizend Koreanen de straat op om haar aftreden te eisen. Na parlementaire zittingen waarin Park werd gehoord over de zaak stemde het parlement in december voor een afzettingsprocedure tegen Park.

De politie in Seoul was de hele dag al in de hoogste staat van paraatheid gebracht en in grote getale aanwezig voor het gebouw van het Constitutionele Hof, op de routes naar de twee presidentiële paleizen en het Blauwe Huis, het Koreaanse Torentje. Zowel tegenstanders als aanhangers van Park hadden zich hier sinds gisteren al verzameld om te demonstreren in afwachting van de uitspraak.

De grote vraag is dan ook nu of het de komende uren en dagen rustig De grootste kanshebber als opvolger van Park is de liberaal Moon Jae-in, die van Park verloor tijdens de verkiezingen van 2012.

