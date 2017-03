Vitesse wint opnieuw van Sparta: 5-0

Met een overweldigende zege van 5-0 heeft Vitesse voor de tweede keer in twee weken tijd Sparta verslagen. Na de nederlaag voor de KNVB Beker vorige week woensdag (1-2) verloren de Rotterdammers ook vrijdag tegen de ploeg uit Arnhem.

Al in de eerste helft kwam Vitesse in de Gelredome op 4-0 voorsprong. De treffers werden verdeeld over de ploeg: van Wolfswinkel tikte in de 22e minuut de openingstreffer binnen. Twaalf minuten later volgde Navarone Foor, die de bal in de hoek schoot.

Kruiswijk

Bij de wedstrijd was een sterrol weggelegd voor Vitesse-speler Arnold Kruiswijk. De 32-jarige verdediger scoorde in 321 eredvisiewedstrijden niet eenmaal (een eigen doelpunt in 2006 daargelaten), waarmee hij eind januari zelfs een record vestigde. Die vloek was vrijdag voorbij: vanaf zestien meter kopte Kruiswijk in de veertigste minuut de 3-0 binnen. “Kruiswijk in Oranje!”, scandeerde het publiek hierop. Vlak voor rust bracht Marvelous Nakamba Vitesse op 4-0.

Tweede helft

De tweede helft begon dodelijk saai, maar na een kwartier spelen hervatte Vitesse het doelpuntensalvo. In de 61e minuut kopte Guram Kashia de 5-0 binnen. Sparta probeerde tien minuten later de eer te redden, maar Jerson Cabral trapt de bal net over de lat.

Daarna kwam de klad weer in de wedstrijd: de laatste twintig minuten was het voor beide ploegen vooral de resterende tijd uitspelen. Vlak voor het fluitsignaal schoot Milot Rashica nog een keer over - en toen zat het erop. Met de overwinning steeg Vitesse van de achtste naar de vijfde plek, terwijl Sparta op positie veertien blijft bungelen.