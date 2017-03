Twee kiezers in gesprek. Hij stemt PVV, en hij GroenLinks

Je keuze voor een politieke partij is soms lastig uit te leggen. In de serie ‘de kiezer in debat’ van NRC en WaaromKiesJij.nl proberen telkens twee verschillende kiezers dat toch en gaan met elkaar in gesprek.

Elke dag tot aan de verkiezingen zullen deze debatten op nrc.nl worden uitgezonden. Vandaag zijn Manus (PVV) en Salomon (GroenLinks) aan de beurt. Beiden wilden liever niet met achternaam genoemd worden.

Bekijk hieronder de video:

En? Wat vonden jullie van het debat?

Salomon:

“Ik vond het een heel leuk gesprek. We verschillen wel van mening, maar we komen er altijd wel weer uit. Voordien had ik al vaker met Manus gesproken. Ik denk dat het ook goed is dat we dit doen, omdat wij heel duidelijk weten waarom we stemmen wat we stemmen. Dat kan andere mensen, die dat nog niet zo helder voor zich hebben, misschien wel helpen bij het vormen van hun stem.”

Manus:

“Ik had er een zeer goed gevoel over. Ja, ik vind gewoon dat je je verhaal moet kunnen doen, tegen wie dan ook. We stonden er allebei overigens erg positief in.”

Zijn jullie van mening veranderd?

Salomon:

“Nee, ik weet wat ik wil en ik weet wat ik stem.”

Manus:

“Nee, ik ga nog steeds PVV stemmen.”

Deze serie is een productie van Waaromkiesjij.nl i.s.m. onafhankelijke documentairemakers (zie credits). Met dank aan: Modestraat, Amsterdam-Noord, Humanitas Bergweg, Rotterdam. Muziek: ‘We is Shore Dedicated, CC BY - NC 4.0’. Zelf in gesprek met kiezers van andere partijen? Ga naar WaaromKiesJij.nl.