Rotterdam wil collectieve zorgpolis voor alle inwoners

De gemeente Rotterdam wil vanaf 2019 een zorgverzekering aanbieden voor alle inwoners in de stad. Dat is een voorstel van het college van B en W (burgemeester en wethouders), zo bericht ANP.

Dit is een uitbreiding van een al bestaand plan.

Rotterdampakket met eigen risico van 50 euro

Sinds 2013 biedt Rotterdam samen met verzekeraar VGZ een zorgverzekering aan voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon. In dit VGZ Rotterdampakket is het eigen risico 50 euro, in plaats van het wettelijk eigen risico van 385 euro. Verder bestaat de zorgpolis uit de basiszorg, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Ook fysotherapie is meeverzekerd en de eigen bedrage in de thuiszorg en Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning).

De maandpremie bedraagt nu iets meer dan 160 euro per persoon. Voor mensen met inkomen tot 110 procent van het bijstandsniveau betaalt de gemeente 10 euro per maand mee aan zorgverzekering. Ruim 55.000 Rotterdammers maken nu gebruik van de collectieve polis. Het college van B en W is zeer tevreden over dit pakket en wil het uitbreiden “omdat ook mensen met midden en hogere inkomens tegen onverwachte hoge zorgkosten aan kunnen lopen”.