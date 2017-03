OM wil nieuw proces tegen verdachten moord Visser en Severein

Het proces tegen twee verdachten van de moord op volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein moet volgens het Openbaar Ministerie in Spanje opnieuw. Het OM eist nietigverklaring in de zaak tegen twee in eerste instantie vrijgesproken medeverdachten van de moord op het tweetal, zo schrijft persbureau ANP.

Als het hof de eis van het Openbaar Ministerie inwilligt, betekent dat dat er een nieuw proces tegen de Roemeen Constantin S. en de Spanjaard Sarafín de A. komt. De openbare aanklager eist dat zij alsnog een gevangenisstraf opgelegd krijgen.

De plaatselijke juryrechtbank die de zaak in eerste instantie behandelde, heeft de vrijspraak van S. en De A. volgens officier Celdrán “duidelijk onvoldoende gemotiveerd”. De twee hoofdverdachten in de zaak zijn eind vorig jaar veroordeeld tot 34 jaar cel. Een derde verdachte kreeg vijf maanden celstraf.

Marmergroeve

De moord op de Nederlandse volleybalster en haar partner vond plaats in 2013. Een financieel geschil lag ten grondslag aan de dood van de twee. Visser had nog 60.000 euro tegoed aan achterstallige betalingen van de volleybalclub waar ze van 2009 tot 2011 onder contract stond. Met de verkoop van een marmergroeve had deze schuld vereffend moeten worden, maar Severein geloofde dit niet meer en ging verhaal halen.

De hoofdverdachte in de zaak - Cuenca - regelde een ontmoeting in een vakantiehuisje even buiten Murcia met het echtpaar. Hij wachtte hen daar op om ze op een stille plek te kunnen vermoorden. Beiden zijn met grof geweld doodgeslagen zonder dat ze zich konden verweren. De stoffelijke overschotten van Visser en Severein werden begraven in een citroenboomgaard in Spanje.