‘Nederland eist inzicht in busongeluk Zwitserland’

Nederland neemt juridische stappen tegen Zwitserland om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de busramp in het het Zwitserse Sierre in 2012. Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft een advocaat op de zaak gezet. Dat meldt het AD. De Zwitserse autoriteiten weigeren een bloedmonster van de chauffeur te geven, die de bus mogelijk onder invloed van antidepressiva opzettelijk heeft laten verongelukken.

Ongeluk of opzet

Bij de ramp in een tunnel in het Zwitserse Sierre kwamen 22 kinderen en zes volwassenen uit Nederland en België om het leven. De bus raakte de rand van de tunnel. De Zwitserse autoriteiten gaan ervan uit dat de Nederlandse chauffeur de bus niet met opzet tegen de wand reed, maar ouders van nabestaanden twijfelen daaraan. Premier Rutte heeft Zwitserland in oktober vorig jaar verzocht het bloedmonster van de chauffeur over te dragen, maar het land weigerde. Zij zien het onderzoek als afgerond.

De chauffeur gebruikte ten tijde van de rit antidepressiva. Het afbouwen van het medicijn zou vanwege een genetisch defect kunnen leiden tot suïcidale neigingen, aldus externe deskundigen. De chauffeur zou de bus daardoor mogelijk expres tegen de tunnelwand hebben gereden.