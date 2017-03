Le Pen wil geen vice-kanselier van Merkel zijn

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Al maanden is Marine Le Pen (48) op campagne, al maanden gaat ze aan kop in de Franse peilingen voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen van volgende maand. Ze spreekt grotere zalen toe dan ooit eerder in de geschiedenis van het mede door haar vader opgerichte Front National en rent van interview naar interview. Anders dan bondgenoot Geert Wilders praat ze bij al die optredens nauwelijks over de islam. Het discours van het Front National over immigratie en integratie is in grote lijnen overgenomen door klassiek rechts. En dat Frankrijk na een reeks terreuraanslagen een probleem heeft met „islamistisch fundamentalisme”, zoals ze het consequent precies aanduidt, vindt iedereen.

Vertrek uit de euro en de Europese Unie is met stip haar belangrijkste agendapunt. Frankrijk „moet weer soeverein” worden, zegt Le Pen in antwoord op bijna elke vraag in gesprek met een groepje Europese journalisten op haar campagnehoofdkwartier in Parijs. Daarvoor moet de huidige EU ontmanteld. „We moeten op goede voet uit elkaar, zonder het servies kapot te gooien, zonder wrijving of bitterheid”, zegt ze.

„Laten we een eind maken aan deze politieke constructie en teruggaan naar een Europa van naties en samenwerking.”

Draaiboek voor uittreding

Maar, is de vraag: hoe dan?

Daarvoor heeft ze een precies draaiboek.

„De dag na mijn verkiezing kondig ik een referendum aan dat binnen zes maanden gehouden moet worden over de vraag ‘Wilt u uit de EU?’ In die zes maanden ga ik in onderhandeling met de EU om zeggenschap terug te krijgen.”

Daarbij rekent ze op steun van landen als Italië, Griekenland, Portugal en Spanje, die „ervan profiteren als een groot land als Frankrijk zulke onderhandelingen begint”. Terwijl voor Duitsland de euro te zwak is, is voor het zuiden de euro te sterk, zegt ze. „Die landen zuchten onder dezelfde door de EU veroorzaakte problemen. De euro is niet ziek maar dood.”

Concreet eist ze zeggenschap terug op vier punten: ze wil territoriale soevereiniteit, economische soevereiniteit, monetaire soevereiniteit en wetgevende soevereiniteit. Ze wil „zelf kunnen bepalen wie het grondgebied op mag en wie niet”, ze wil „economisch patriottistisch beleid kunnen voeren, om publieke aanbestedingen aan Franse bedrijven te gunnen” en „intelligent protectionisme” met gerichte douanerechten op bijvoorbeeld goedkoop Duits varkensvlees, ze wil „een nationale munt” (met daarnaast overigens de euro als gemeenschappelijke rekenmunt).

Niet plakken op het pluche

De Franse wet, zegt ze, „moet weer boven Europese akkoorden of wetten komen te staan”. Als de andere lidstaten instemmen, zegt ze, dan hoeft verder niets anders. „Maar als de EU zegt: geen sprake van, dan wend ik me tot het Franse volk en vraag ik ze om voor vertrek te stemmen.”

Volgens peilingen is slechts 22 procent van de Fransen voor terugkeer van de franc. Stemmen ze tegen het referendum van president Le Pen, dan houdt ze het voor gezien.

Audio Le Pen: ‘Als ik niet slaag, stap ik op’

„Zonder die vier soevereiniteiten kan ik niets. Daarom zeg ik: als ik niet slaag in die onderhandelingen en de Fransen niet uit de EU willen stappen, dan verzoek ik ze een andere leider te kiezen die wel vice-kanselier van madame Merkel wil worden of gouverneur van een Europese provincie. Als de Fransen in de EU willen blijven, dan kan niets van mijn project uitgevoerd worden. Ik ben er niet om op het pluche te blijven plakken, ik ben er om de dingen te veranderen”, zegt ze.

Haar kiezers twijfelen niet

In de eerste kiesronde van 23 april zou Marine Le Pen volgens de huidige peilingen van Ipsos meer dan een kwart van de stemmen kunnen halen, op de voet gevolgd door de partijloze sociaal-liberaal Emmanuel Macron. Maar terwijl de keus voor meer dan de helft van de kiezers van Macron nog lang niet definitief is, zegt 76 procent van Le Pens aanhang geen twijfel meer te hebben.

In de tweede ronde zou Le Pen het vooralsnog afleggen tegen om het even welke andere kandidaat. Mocht ze het wél halen, dan wacht een nieuw obstakel: de parlementsverkiezingen in juni. Ze heeft al gezegd dat haar premier niet noodzakelijk van haar eigen partij hoeft te zijn, maar om haar ideeën te kunnen uitvoeren heeft ze wel een meerderheid nodig.

Maar daarover maakt ze zich geen zorgen. „De Fransen zijn bezig een nieuwe breuklijn af te dwingen, niet meer tussen links en rechts, maar tussen voorstanders van globalisering en patriotten”, zegt ze. „Dat gaat ten koste van de zogenaamd traditionele partijen, de Republikeinen en de socialisten. Nadat de Fransen me aan het hoofd van de staat hebben gekozen, gunnen ze me in dat nieuwe kader ook een presidentiële meerderheid. Die zal niet alleen uit het Front National bestaan, maar ook andere mensen zullen zich daarbij aansluiten om aan het nationale hervormingsproject mee te doen. Daarvan ben ik overtuigd.”

Om mensen aan boord te krijgen, valt over van alles te praten, zegt ze. „Maar de soevereiniteit is ononderhandelbaar. Frankrijk staat nu op de automatische piloot, met een verkeerstoren in Brussel. Ik wil het land weer handmatig besturen. Je kunt nu eenmaal niet een beetje vrij zijn. Je bent vrij of je bent niet vrij.”