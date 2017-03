Knegt en Schulting beginnen zonder fouten aan WK

Niet vals starten, niemand laten vallen, zelf niet vallen, gewoon geen domme dingen doen waar je nog twee dagen spijt van krijgt. Shorttracken is dringen, duwen, trekken, afsnijden, voordringen, voorlaten en vooral een spel dat je door moet hebben. En als topper valt er bijzonder weinig te winnen op een eerste dag van een WK, maar wel heel veel te verliezen.

Daarom kunnen Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting terugkijken op een prima vrijdag in Ahoy in Rotterdam. Zij zijn de twee Nederlanders die de grootste kans op medailles op individuele afstanden en het eindklassement maken en waren in de voorrondes van de 500, 1.000 en 1.500 meter dominant en hielden bovenal de controle. De druk die er in eigen land voor beiden is – druk die ze overigens niet zeggen te voelen – leek ze niets te doen. Ook de bij vlagen hysterische sfeer in Ahoy niet, waar het geluid tijdens de middagsessie – vooral afkomstig van een groep schoolkinderen – met één ring nog gesloten al oorverdovend was. Waar de baan voor en na elke race met lichten en muziek wordt omgetoverd tot een soort rollerdisco en de speaker wanneer er Nederlanders rijden het publiek ronde na ronde schreeuwend tot gejuich dwingt.

Knegt – wereldkampioen van 2015 - kan zich er prima voor afsluiten, talent Schulting vindt het alleen maar „supergaaf” en haalt er energie uit.

Ook goede dag De Vries

De andere Nederlanders kwamen de eerste dag veelal ook goed door. Rianne de Vries – in januari verrassend Europees kampioene op de 500 meter – plaatste zich net als Schulting op alle drie de afstanden vrijdag voor de finalerondes. Yara van Kerkhof rijdt alleen nog de 500 meter. Bij de mannen plaatsten Nederlands kampioen Dylan Hoogerwerf (voor de 500 en 1.000 meter) en Daan Breeuwsma (1.000 en 1.500 meter) zich elk voor twee finalerondes.

De openingsdag leverde weinig verrassingen op. Het brede veld met favorieten voor de wereldtitel is zowel bij de mannen als de vrouwen nog geheel intact.