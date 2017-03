Hoe een reddingsplan TMG in chaos stortte

De zoektocht

De 41-jarige Guus van Puijenbroek, voorman van de familie, maakt zich dan al tijden grote zorgen over TMG. De Brabantse familie is met 41 procent van de aandelen al decennia grootaandeelhouder en ziet het bedrijf verkruimelen. De resultaten over 2015 waren weer belabberd: TMG leed een verlies van 23 miljoen euro, de omzet daalde naar 482 miljoen. In 2010 was de omzet nog een kleine 600 miljoen. De Telegraaf verliest in hoog tempo abonnees, de advertentie-inkomsten lopen terug.

De strategie van de in 2014 aangetreden topman Geert-Jan van der Snoek heeft geen verbetering gebracht. Voor Van der Snoek – een petekind van Eduard van Puijenbroek – is de krant niet het belangrijkste, hij zet juist in op radio en televisie. Op dat vlak is hij begin 2016 een samenwerking begonnen met Talpa. Van der Snoek voelt zich thuis bij de ideeën van Talpa, die vooral gericht zijn op entertainment, niet zozeer op journalistiek.

Hoewel Guus van Puijenbroek in de raad van commissarissen zit en de strategie dus zelf heeft goedgekeurd, onderneemt hij actie. TMG moet van de beurs, besluit hij, om in alle rust naar een oplossing te zoeken. Eind 2015 en begin 2016 spreekt hij daarover met de andere grootaandeelhouder van TMG. Dat is Dasym, de investeringsmaatschappij geleid door Frank Botman. Dat leidt echter tot niets, de partijen komen er niet uit.

Misschien maar beter ook. De Mol en Van Puijenbroek zijn toch geen goede match: De Mol gaat voor entertainment, Van Puijenbroek is een krantenman. Hij zoekt verder en raakt aan het begin van de zomer in gesprek met Mediahuis. Daar vindt hij wél gehoor. Het Belgische bedrijf, tevens eigenaar van NRC, wil de grootste krant van Nederland dolgraag hebben. Voor het eind van de zomer zijn ze eruit: ze gaan samen een bod doen op TMG, de Van Puijenbroeks worden aandeelhouder in Mediahuis.