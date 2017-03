GroenLinks-kandidaat trekt zich terug van kandidatenlijst

Kandidaat-Kamerlid Maya van der Steenhoven heeft zich per direct teruggetrokken van de kandidatenlijst van GroenLinks. De nummer 24 op de lijst van GroenLinks blijkt voor te komen in de Panama Papers, de vorig jaar uitgelekte documenten over grootschalige, globale belastingontwijking.

De vijfenveertig jaar oude Van der Steenhoven blijkt directeur te zijn van een op de Seychellen gevestigd familiebedrijf dat is opgedoken in de Panama Papers. Ze had deze functie niet gemeld aan GroenLinks. Volgens de partij was Van der Steenhoven niet “voorgedragen voor een plaats op de lijst” als haar functie bekend was geweest. Ze zegt de partij “geen schade te willen berokkenen.”

Op de website van GroenLinks schrijft Van der Steenhoven dat ze “nooit financieel voordeel” heeft gekregen uit het bedrijf:

“Mijn bezittingen heb ik in Nederland en hier betaal ik in lijn met de Nederlandse belastingwetgeving belasting over.”

Ze schrijft ook dat een politicus boven iedere schijn van twijfel verheven moet zijn. “Door het niet melden van dit mededirecteurschap in een onderneming op de Seychellen aan GroenLinks heb ik GroenLinks niet in staat gesteld haar eigen afweging rond dit directeurschap te maken.”

Omdat de kandidatenlijst vastligt, kan haar naam niet meer van de kandidatenlijst gehaald worden. Mocht Van der Steenhoven verkozen worden, zal ze daarom haar zetel niet innemen.

Pikant

Dat de naam van Van der Steenhoven opduikt in de Panama Papers is pikant, omdat GroenLinks zich juist al langere tijd hard maakt voor maatregelen tegen belastingontwijking. ,,Wat we in de Panama Papers zien, is doorgeslagen hyperglobalisering. Die mensen leven in een parallel financieel universum zonder dat wij enig idee hebben wat daar gebeurt”, zei lijsttrekker Jesse Klaver vorig jaar tegen het Financieele Dagblad