Gevangenisstraffen tot zes jaar voor online drugshandel

De rechtbank Noord-Holland heeft vrijdag drie verdachten veroordeeld voor online handel in amfetamine, xtc-pillen en lsd. De 27-jarige De V. kreeg de hoogste straf: zes jaar voor de drugshandel die hij volgens de rechtbank twee jaar online dreef.

De 57-jarige P. kreeg 4,5 jaar gevangenisstraf en de 26-jarige P. kreeg drie jaar gevangenisstraf. De mannen opereerden onder verschillende schuilnamen en met fictieve retouradressen. Om online anoniem te blijven, gebruikten ze het anonieme Tor-netwerk en handelden ze op marktplaatsen als Silk Road, Agora en Evolution. Ze verhandelden voornamelijk xtc-pillen en lsd. De verdovende middelen werden op bestelling verstuurd naar klanten in Europa, maar ook naar Zuid-Amerika, Australië, Azië, Canada en de VS.

De V. was volgens de rechtbank vooral bezig met het bevoorraden van ‘resellers’, mensen die drugs op hun beurt weer doorverkochten. Daarnaast maakte hij volgens de rechtbank “een gewoonte” van het witwassen van de inkomsten die hij via de anonieme betaalmunt bitcoin kreeg. De V. verklaarde zelf dat hij alleen zou hebben geholpen met ICT-problemen rond de PGP-sleutel, een manier om berichten onzichtbaar te maken voor derden, van het account AmsterdamUnited waarmee gehandeld werd.

Een vierde verdachte, de 35-jarige K., kreeg een werkstraf van 240 uur. Ze was tijdens de periode van drugshandel partner van De V. en de rechtbank verwijt haar dat ze te weinig kritische vragen stelde over de inkomstenbron van bijvoorbeeld dure vakanties en de Rolex en Tag Heuer-horloges van De V.. Ondanks dat hun gezamenlijke inkomen officieel 3.000 euro per maand bedroeg, beschikten zij over verschillende auto’s zoals een BMW, gingen er duizenden euro’s op aan vliegtickets. 13.000 euro huur voor een vakantievilla werd grotendeels contant afgerekend.