Dit zijn de winnaars van de NRC-Kamera Express Fotowedstrijd van februari

In februai was het thema van de NRC Fotowedstrijd 'Stilte'. De vakjurypijs gaat naar de inzending van Roberto ten Hoedt. Ondanks het grote aantal inzendingen was de jury er vrij snel uit: „Een heel uitbundig beeld en tegelijkertijd doodstil”. De publieksprijs is gewonnen door Bo ten Broeke. Alle favorieten van de vakjury zien? We zetten hieronder de top-10 op een rij. Meer foto's bekijken of zelf inzenden kan op nrc.nl/fotowedstrijd . Het thema van de maand februari is 'Dier'.