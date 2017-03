De Mol en Van Puijenbroek wilden TMG van beurs halen

Nu staan ze tegenover elkaar in de strijd om Telegraaf Media Groep (TMG): media-ondernemer John de Mol en de aandeelhoudersfamilie Van Puijenbroek. Maar tot een jaar geleden zaten ze nog samen aan tafel, een plan te smeden om TMG samen van de beurs te halen. Dat blijkt uit een reconstructie van het overnamegevecht om TMG, op basis van gesprekken met betrokkenen.

De familie van Puijenbroek, sinds de jaren ’50 grootaandeelhouder in TMG, maakt zich al enige tijd zorgen over het bedrijf en wilde het redden. Door het van de beurs te halen zou TMG meer rust krijgen. Van daaruit kon dan gezocht worden naar een eventuele nieuwe eigenaar of partner.

Een andere grootaandeelhouder van TMG, investeringsmaatschappij Dasym, nam eind 2015 en begin 2016 deel aan die gesprekken. Dasym wordt geleid door De Mols rechterhand Frank Botman. In het fonds zaten destijds behalve De Mol ook de familie Blokker, de familie De Rijcke (oprichters Kruidvat), verzekeraar Delta Lloyd en pensioenuitvoerder PGGM. Dasym nam deel aan de gesprekken omdat het wilde onderzoeken of TMG kon samengaan met mediabedrijf SBS, waarin De Mol al een minderheidsbelang had. In maart 2016 bleek een combinatie met SBS echter niet mogelijk.