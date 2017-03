Internationale Vrouwendag werd (bijna) niet gevierd op tv

Internationale Vrouwendag is in Nederland nooit zo aangeslagen als elders in de wereld. Hier worden Moederdag en Valentijnsdag door veel meer mensen belangrijk gevonden. Toch is er vaak wel iets van terug te vinden op de televisieavond van 8 maart. Een kleine inventarisatie.

Voor RTL Late Night speelde het kennelijk geen enkele rol, want er zaten louter mannen aan tafel (de heren Bos, Buma, Borsato en Blunt, alsmede Typhoon) en sidekick Marieke Elsinga is juist in deze periode met vakantie gegaan. Dan deed zelfs Maxim Hartman het nog beter. In zijn dagelijkse campagnejournaal met Rutger Castricum voor omroep PowNed ging hij in Volendam op zoek naar de boze witte vrouw.

In DWDD was Daphne Bunskoek tafeldame en verzuchtte Katja Schuurman, samensteller van de erotische bloemlezing Verboden Vruchten, dat „er meer geneukt moet worden.” Een vergelijkbare invulling van de Vrouwendag, ook qua niets verbloemende toon, was terug te vinden in My Fucking Problem (BNN), een thema-avond bestaande uit een documentaire en nagesprek over vaginisme. Wel pikant om juist een probleem bij de kop te nemen, waarvan in de documentaire wordt beweerd dat het in een wereld zonder mannen niet zou spelen.

De beste reeksen verkiezingsuitzendingen worden dit jaar gemaakt door Nieuwsuur, dat de tijd neemt om elke lijsttrekker afzonderlijk gedetailleerd te ondervragen, en Pauw & Jinek, dat elke avond voor spektakel zorgt.

Daar werd dus ook het meest uitgebreid aandacht besteed aan de achtste maart. Aan tafel zaten twee van de vier vrouwelijke lijsttrekkers, Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Sylvana Simons (Artikel 1), en PvdA-campagneleider Sharon Dijksma, alle drie heel effectieve talkshowgasten.

Het publiek was voor de gelegenheid samengesteld uit Gooise vrouwen, van wie er een heel boos was op Thieme. De mevrouw, van wie de hele familie VVD stemde, had uit vrouwelijke solidariteit en dierenliefde enkele keren haar stem aan Thieme gegund, maar die bleek nu ook tegen de anti-kraakwet te zijn. Schande, laat ze zich tot de dieren beperken, zo meende de teleurgestelde kiezer, want kraken is diefstal.

De enige vrouwelijke fractievoorzitter (naast interim Attje Kuiken bij de PvdA) weet het gebrek aan vrouwelijke collega’s aan geringe animo voor het vereiste haantjesgedrag: „Het is vaak een wedstrijd ver plassen, en dat kunnen vrouwen niet.”

Die instelling maakte Eva Jinek toornig. Ze kwamen dat probleem ook voortdurend tegen bij het zoeken naar vrouwelijke gasten voor de show. En als je je idealen trouw bent, dan laat je je daar toch niet door weerhouden?

Simons weerstond de verleiding om iets te melden over mannelijk en vrouwelijk gedrag tijdens haar korte lidmaatschap van DENK. Dijksma had nog wel een interessante observatie over geslachtsverschillen in de politiek: „De formatie van het huidige kabinet zou in 2012 anders verlopen zijn, als er meer vrouwen bij gezeten hadden.” Het snelle uitruilen van kwesties door Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) zou dan wellicht afgeremd zijn door vrouwelijke vragen naar de aanwezigheid van een draagvlak voor concessies.

Ook dat is een interessante gedachte. Mannelijke ambitie en trots kunnen leiden tot overmoed, waar je bij de eerstvolgende verkiezingen op afgerekend kan worden.