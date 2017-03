‘Turkse minister Cavusoglu komt naar Nederland’

De Turkse minister van Buitenlandse zaken Mevlut Cavusoglu heeft gezegd dat hij binnenkort in ieder geval een bezoek brengt aan Nederland. Dat meldt persbureau Reuters. De minister heeft gezegd dat hij zich “niet laat tegenhouden”, aldus Reuters.

De Turkse minister wilde in aanloop naar een referendum in Turkije over een grondwetswijziging, die de president aanzienlijk meer macht geeft, naar Nederland komen om een campagnebijeenkomst in Rotterdam bij te wonen. Woensdag werd bekend dat de bijeenkomst niet doorgaat omdat de uitbater van het zalencentrum zich heeft teruggetrokken.

De aankondiging van Cavusoglu is in strijd met eerdere berichtgeving dat hij zijn geplande bezoek aan Nederland af zou hebben gezegd. Volgens Reuters heeft Cavusoglu beklemtoond dat hij “desnoods zaterdag al komt, als er in overleg met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders geen andere datum uitkomt”.

Grondwetswijziging

De aangekondigde komst van Cavusoglu zorgde in Nederland voor onrust. Premier Mark Rutte noemde de komst van de Turkse minister “ongewenst”. Volgens de premier is Nederland niet de plek voor politieke campagnes van andere landen.

Op 16 april stemmen de Turken per referendum voor of tegen een grondwetswijziging in Turkije. De wijziging geeft de president, die nu volgens de Grondwet vooral een ceremoniële functie heeft, meer bevoegdheden. President Erdogan kan bij een instemming tot 2029 president blijven.

Dit bericht wordt aangevuld.