‘Turkse minister brengt vrijdag bezoek aan Hengelo’

Een lobbyorganisatie van de Turkse AK-partij in Nederland heeft vrijdag een bijeenkomst gepland staan met de Turkse minister van Familiezaken in Hengelo. Fatma Betül Sayan Kaya zou spreken tijdens een campagnebijeenkomst in een zalencentrum in de gemeente.

Een medewerker van het zalencentrum waar de bijeenkomst gepland staat, laat in een reactie weten dat “de zaal twee uur is afgehuurd door een uitzendbureau”, maar dat hij verder nergens wat vanaf weet. De uitbater probeert in contact te treden met de mensen die de zaal gehuurd hebben om opheldering te vragen.

De woordvoerder van de minister laat tegenover de NOS weten dat het bezoek inderdaad voor vrijdag gepland staat aan Hengelo. Ze zou daar ‘s middags willen spreken met Turkse Nederlanders.

Het team dat de minister voor een bijeenkomst naar Hengelo haalt, voert campagne voor een ‘ja-stem’ bij het Turkse referendum dat op 16 april wordt gehouden. Dan stemmen de Turken voor of tegen een grondwetswijziging in Turkije. De wijziging geeft de president, die nu volgens de Grondwet vooral een ceremoniële functie heeft, meer bevoegdheden. President Erdogan kan bij een instemming tot 2029 aanblijven. In Nederland zijn ongeveer 245.000 Turkse Nederlanders die mogen stemmen.