OM: bewijs strafzaken gevonden in versleutelde berichten criminelen

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) en de politie zeggen bewijs te hebben gevonden voor lopende strafzaken in versleutelde berichten van criminelen. Dat meldt het OM donderdag. Het bewijs is gevonden in 3,6 miljoen versleutelde berichten die in het bezit van het OM zijn.

De versleutelde berichten zijn afkomstig van het Nederlandse bedrijf Ennetcom. Volgens het OM is Ennetcom de grootste aanbieder van versleutelde communicatie aan criminelen in Nederland. Het bedrijf verkocht telefoons met de software Pretty Good Privacy (PGP) voor 1.500 euro per stuk. Het bedrijf garandeerde kopers afgeschermd berichtenverkeer.

Kraken

De politie maakte vorig jaar bekend de software te kunnen kraken. In april 2016 heeft het Landelijk Parket van het OM de servers van Ennetcom gekopieerd. Het bedrijf kwam onder de aandacht van de politie tijdens onderzoeken naar liquidaties in Nederland. Het Nederlandse OM kreeg toestemming van Canada, waar een deel van de servers van Ennetcom staan, de gegevens te kopiëren.

De versleutelde berichten hebben bewijs opgeleverd in onderzoeken naar onder andere liquidaties, witwassen gewapende overvallen en drugshandel. Het is niet duidelijk om welke zaken het precies gaat. Volgens de woordvoerder van het OM wordt momenteel onderzocht of de informatie ook daadwerkelijk kan worden gebruikt in de strafzaken.