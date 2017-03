Nominatie Tegel verslaggeving voor NRC-redacteuren

NRC-redacteuren Teri van der Heijden en Barbara Rijlaarsdam zijn genomineerd voor een Tegel in de categorie nieuwsverslaggeving. Ze komen in aanmerking voor de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland vanwege hun artikelen over het faillisement van Vroom & Dreesmann.

De andere genomineerden zijn Ana van Es, correspondent van De Volkskrant in het Midden-Oosten met een verslag vanuit de frontlijn in het Libische Sirte, en Youssef Abjij en Mustafa Marghadi (plus nog vijf collega’s) van NOS op 3 met de reportagereeks: Bij ons in #Molenbeek.

Dit bericht wordt aangevuld