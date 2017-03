Honkballers verliezen van Israël op WBC

De Nederlandse honkballers hebben op donderdag hun eerste nederlaag geleden op de World Baseball Classic (WBC), het officieuze WK. Debutant Israël was met 4-2 te sterk in het Zuid-Koreaanse Seoul en pakte de eerste plaats in groep A.

Na de winst op Zuid-Korea en Taiwan was het Nederlandse team al geplaatst voor de tweede ronde. Het Israëlische team dat grotendeels bestaat uit Amerikaanse profhonkballers van joodse afkomst is de grote verrassing van dit WK. Ze staan 41ste op de ranglijst en spelen boven verwachting goed.

Slechte start

De ploeg van bondscoach Hensley Meulens begon zeer slecht aan de eerste inning. De zeer ervaren startende werper Rob Cordemans, bezig aan zijn vierde WK, moest toestaan dat Israël uitliep naar een 3-0 voorsprong. Na de dramatische start verdween Cordemans gelijk van de heuvel. Aanvallend lukte dit keer ook erg weinig.

Randolph Oduber maakte in de derde inning het enige Nederlandse punt na een tweehonkslag van Jurickson Profar. In de laatste inning scoorde het Israëlische team het laatste punt van de wedstrijd. Oranje gaat als nummer twee van groep A naar Tokio, waar het opnieuw Israël treft en de nummers één en twee uit groep B.