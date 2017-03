Draghi richting Trump: kom niet aan vrijhandel

Ga niet morrelen aan internationale afspraken om vrijhandel te waarborgen. En kom ook niet aan afspraken om te voorkomen dat landen hun munt devalueren. Die boodschap had Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag aan het adres van de Amerikaanse regering.

Draghi neemt stelling voor de bijeenkomst van ministers van Financiën van de G20-landen, volgende week in het Duitse Baden-Baden. Volgens persbureau Reuters probeert de regering van president Donald Trump passages uit de G20-verklaring tegen protectionisme en valuta-oorlogen te schrappen. Trump vindt dat de Amerikaanse economie schade lijdt door vrijhandel en door de dure dollar.

„Handel is een steunpilaar onder onze welvaart”, zei Draghi tijdens een persconferentie in Frankfurt. „Het is belangrijk om dit in de verklaring te houden”. Hij noemde het cruciaal voor de „stabiliteit” van de wereldeconomie dat ook de zinnen tegen valuta-oorlogen intact blijven.

Draghi verwierp de kritiek uit het Witte Huis dat de euro te goedkoop zou zijn. Peter Navarro, voorzitter van de Nationale Handelsraad van Trump, zei eind januari dat Duitsland een „grof ondergewaardeerde” munt gebruikt om de Verenigde Staten en zijn Europese partners uit te buiten. Onzin, volgens Draghi. De euro is niet ondergewaardeerd, de dollar is juist overgewaardeerd, als je kijkt naar de koers van de munt op de langere termijn. „Het is niet de euro die de schuldige is”.