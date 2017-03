Broederliefde toch geen Ambassadeur van de Vrijheid

De hiphopgroep Broederliefde zal dit jaar toch geen Ambassadeur van de Vrijheid zijn tijdens Bevrijdingsdag. In een verklaring laat het Nationaal Comité 4 en 5 mei weten tot de conclusie te zijn gekomen “dat het ambassadeurschap van Broederliefde op dit moment door te veel mensen als grievend wordt ervaren.” Aanleiding is een filmpje waarin rapper Emms van Broederliefde antisemitische leuzen roept.

Op het het filmpje, dat dateert van de bekerfinale Feyenoord-Utrecht in april vorig jaar, is te zien hoe Emms tussen een groep supporters staat en ‘Hamas, Hamas, joden aan het gas’ scandeert. Aan persbureau ANP liet Emms vorige week al weten spijt te hebben van zijn uitlatingen. Hij gaf tevens aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei niet op de hoogte te hebben gesteld van het bestaan van het filmpje. Een woordvoerder van die organisatie gaf destijds nog aan dat men, hoewel geschrokken van het filmpje, wel voornemens was het optreden van Broederliefde op 5 mei door te laten gaan.

Donderdag laat het Nationaal Comité 4 en 5 mei echter weten dat Broederliefde toch geen ambassadeur meer zal zijn. Het Comité schrijft tot de conclusie te zijn gekomen dat “de titel Ambassadeur van de Vrijheid nu niet passend is”. Ook wil men voorkomen dat deze discussie op 4 en 5 mei het herdenken en vieren in de weg staat. Volgens het Comité is Emms zich “zeer bewust van de impact van de uitlatingen die hij heeft gedaan” en heeft de rapper zijn excuses aangeboden.

In het kader van het ambassadeurschap heeft Broederliefde een bezoek gebracht aan voormalig vernietigingskamp Auschwitz. Het kwetsende karakter van zijn uitspraken is hem toen nog duidelijker geworden.

Volgens het Comité respecteert Broederliefde de beslissing.