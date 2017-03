Bijna verdubbeling nettowinst voor sapmaker Refresco

De Nederlandse sap- en frisdrankbottelaar Refresco heeft een goed jaar achter de rug. De nettowinst over 2016 bedroeg 82 miljoen euro, bijna een verdubbeling met een jaar eerder, dat blijkt uit de jaarcijfers die de onderneming uit Rotterdam op donderdag bekendmaakte.

Het voor eenmalige posten gecorrigeerde bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 2,2 procent tot 217 miljoen euro. Refresco heeft vorig jaar iets minder 6,5 miljard liter sap, frisdrank en en energiedrankjes gebotteld. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder. Het grootste Europese bedrijf voor sappen- en frisdranken maakt onder meer het bekende kinderdrankje Wicky-limonade.

Vooral A-merken verantwoordelijk voor de groei

In het afgelopen jaar produceerde Refresco 534 miljoen liter voor A-merken. Dat was meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. De groei komt vooral door overnames in Europa en de Verenigde Staten. Vorig jaar nam het de Amerikaanse bottelaar Whitlock Packaging over. Het zogenoemde co-packing, het bottelen voor andere merken, nam toe met 49 procent tot een totaal van 26,8 procent van het totale volume. Het aandeel huismerken nam af met 4,1 procent en maakt 73,2 procent van het totaal uit.

