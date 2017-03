Zeker 23 doden bij dubbele aanslag in Irak

Bij een dorpje in de buurt van Tikrit zijn woensdag zeker 23 doden gevallen. Ze werden het slachtoffer van een dubbele zelfmoordaanslag, meldt persbureau Reuters. Het doelwit was een bruiloft in het plaatsje Hajjaj.

De aanslag is nog niet opgeëist. Eerder werden er wel soortgelijke aanslagen gepleegd in Tikrit en het in dezelfde provincie gelegen Samarra door terreurgroep Islamitische Staat (IS). In november probeerde IS op die manier de opmars van Iraakse troepen richting Mosul te vertragen. In 2014 veroverde IS Tikrit, in april 2015 werd de stad weer terugveroverd.

De locatie van de aanslag, zo’n 20 kilometer ten noorden van Tikrit



Bruggen over de Tigris

De strijd om Mosul, het belangrijkste overgebleven bolwerk van IS in Irak, is nog altijd niet voorbij. In januari werd het oostelijke deel van de stad door Iraakse troepen heroverd.

Op maandag maakten de Iraakse troepen bekend een belangrijke brug over de Tigris, die het zuidoostelijke deel van de stad verbindt met het westen, waar ook het oude centrum zich bevindt, op IS te hebben heroverd. Twee van de vijf bruggen over de rivier zijn nu in handen van het Iraakse leger, dat zegt dat de strijd om Mosul in “de eindfase” is aanbeland.