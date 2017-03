Verklede ‘artsen’ vallen militair ziekenhuis Kabul aan

Gewapende aanvallers verkleed als dokters hebben woensdag een militair ziekenhuis in de Afghaanse hoofdstad Kabul aangevallen. Volgens Reuters zijn er drie tot vijf daders. Ten minste twee doden en twaalf gewonden zijn naar andere ziekenhuizen afgevoerd. De aanslag is nog niet opgeëist.

Het ziekenhuis heeft plaats voor 400 zieken en ligt dicht bij de Amerikaanse ambassade in Kabul. Volgens de Afghaanse veiligheidsdiensten begon de aanval met een explosie en hebben de aanvallers automatische wapens en handgranaten. Een medewerker van het ziekenhuis vertelde aan Reuters hoe een man, verkleed als dokter, een verstopte AK-47 uit zijn doktersjas haalde en ten minste één patiënt en één dokter doodde.

De Afghaanse veiligheidsdiensten proberen de situatie onder controle te krijgen. “Onze diensten zijn ter plaatse en er zijn hevige botsingen”, zei een woordvoerder van de Afghaanse minister van Defensie. De aanslag komt een week nadat tientallen mensen omkwamen bij een goed voorbereide aanval op een politiebureau en inlichtingendiensten in Kabul.

Talibaan

Afghaanse regeringsleiders waarschuwen al langer voor het toenemende aantal aanslagen in Kabul. Zij waarschuwen na de aanval van vandaag dat het conflict met de Talibaan dit jaar weer kan escaleren. De aanvallen zijn steeds meer gericht op gevoelige plekken in de hoofdstad. Deze aanslag onderschrijft dat: dicht bij de zwaarbeveiligde Amerikaanse ambassade.

Sinds de Talibaan begin 2000 haar macht in de regering van Afghanistan verloor is de groep weer actief als terreurbeweging buiten de grote steden van het land. Maar de afgelopen jaren hebben landen die betrokken waren bij de strijd in Afghanistan hun troepen steeds meer teruggetrokken. Daardoor komen gevechten steeds dichter bij de steden. Ook is de terreurbeweging Islamitische Staat steeds meer actief. Het aantal aanvallen van IS in het land vertienvoudigde in 2016.

Nederlandse missie

Sinds 2002 is het Nederlands leger actief in Afghanistan, eerst in de provincie Uruzgan en later ook in Kunduz. Vanaf 2015 zijn er nog 100 Nederlandse militairen in het land, met het doel om onder andere de politie en het leger helpen op te bouwen.

Het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan was in 2016 nog nooit zo hoog: 11.418, van hen overleden 3.498. Volgens de VN zijn voornamelijk antiregeringspartijen, zoals de terroristische Talibaan, verantwoordelijk voor het hoge aantal slachtoffers (61 procent).