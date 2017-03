Vastgoedondernemer steunt 50Plus met 350.000 euro

De Haagse vastgoedondernemer Chris Thünnessen is de grootste particuliere donateur van een Nederlandse politieke partij. Hij schonk sinds 2015 via zijn bedrijf Metterwoon een bedrag van 350.000 euro aan 50Plus, de huidige eenmansfractie van Henk Krol.

Al in 2014 was Thünnessen opgedoken als stille financier van de seniorenpartij, met een bedrag van 25.000 euro. In de jaren 2015-2016 volgden er twee donaties van een ton en dit jaar eentje van 150.000 euro. Dat blijkt uit de lijst met giften aan politieke partijen die het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag publiceerde.

Thünnessen was eerder een financiële steunpilaar van andere nieuwe politieke partijen, zoals Leefbaar Nederland, LPF en Trots op Nederland. In een interview met NRC zei hij in 2014 bewondering te hebben voor politici die hun nek durven uit te steken. Hij had in dat jaar grote moeite met het beleid van het kabinet-Rutte II, waar hij als vastgoedondernemer last van zou hebben. Hij noemde met name de starre arbeidsmarkt en de verhuurdersheffing voor vastgoedeigenaren van veel huurwoningen. Metterwoon is een van de grotere particuliere vastgoedbedrijven van Nederland met veel huurwoningen in portefeuille.

Thünnessen staat met een geschat vermogen van ruim 300 miljoen euro hoog in de rijkenlijst Quote 500. In het overzicht van particuliere donateurs duikt een ook aantal andere Quote-miljonairs op. De meesten doneren aan D66; beurshandelaar Rob Defares (54.000 euro sinds 2015), media-ondernemer Willem Sijthoff (17.500 euro) en uitzendbaas Alex Mulder (10.000 euro). Opvallend is ook de gift van ene R. Pechtold van 5.500 euro uit Rotterdam. Dat is de broer van lijsttrekker Alexander Pechtold: Roland Pechtold.