NS wil tussenhandel bij groepstickets aanpakken

Wie met de trein Maastricht naar Groningen wil reizen, kan een kaartje boeken en daarvoor 52,60 euro (vol tarief) betalen. Wie echter slim is, kan ook via een groepsticket bij de NS voor 7 euro reizen. Best handig, maar het regelen van zo’n kaartje kost wel wat tijd. Handelaren doen het graag voor je, verdienen massaal geld aan het overnemen van deze administratieve taak, schrijft Trouw woensdag. Maar dat zou weleens tot het einde van voordelige groepstickets kunnen luiden.

Het idee is simpel: neem een groep van tien reizigers, bijvoorbeeld vrienden, en ga er een dagje op uit met de trein, bijvoorbeeld naar Groningen. Zolang je maar op dezelfde dag naar hetzelfde eindstation reist, kun je dat voor 7 euro doen. Je hoeft dus niet op hetzelfde tijdstip te reizen en hoeft ook niet met alle vrienden eerst samen te komen op de plaats van vertrek.

Dat maakt het aanbod fraudegevoelig: via Facebook zoeken mensen massaal naar onbekende medereizigers die ook op dezelfde dag naar bijvoorbeeld Groningen willen reizen. Doe een oproepje in speciaal daarvoor aangemaakte groepen en er zijn vast wel tien leden te vinden met die wens.

De NS tolereert dit zolang er geen geld via tussenhandel wordt verdiend. “We zijn allang blij dat het mensen stimuleert om erop uit te gaan”, zegt een woordvoerder. “Mits er geen commercieel belang is.”

Tussenhandel wel ontstaan

Dat is nu echter wel ontstaan, nadat de spoorwegen de voorwaarden per 1 januari aanscherpten. Reiziger moeten nu wat meer gegevens invullen, zoals de namen van alle medereizigers, het vertrekstation en de geboortedatum. Het boeken van een simpel kaartje is daarmee verworden tot een administratieve bezigheid.

Bemiddelaars zagen hun kans en sprongen in op deze kans. Ze nemen een deel van het werk over. De handelaren maken daarbij gebruik van vooraf ingevulde documenten en het betalingssysteem Tikkie. In plaats van 7 euro betaalt een reiziger 8 euro voor een kaartje, met een vergoeding van 1 euro voor de tussenpersoon.

De NS stelt dat dit niet de bedoeling is en bekijkt of ze die handel kan aanpakken:

“We willen beheerders van Facebook-groepen gaan aanschrijven dat dit niet de bedoeling is. Als er op grote schaal sprake is van een commerciële markt, kunnen we in het uiterste geval de voorwaarden aan zo’n ticket oprekken. Dan kunnen we straks zeggen: je mag met korting reizen, maar dan willen we ook dat je als groep van hetzelfde station vertrekt.”

Een dergelijke maatregel zou de levendige zoektocht naar medereizigers en ook de tussenhandel veel minder aantrekkelijk maken. Het zou daarmee weleens het einde kunnen inluiden van de populariteit van de groepstickets. “Maar in eerste instantie hopen we dat dit niet nodig is en de voorwaarden nog enigszins kunnen vrijlaten”, aldus de spoorwegen.