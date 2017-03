Raketten Kim reiken steeds verder

De vier raketten die Noord-Korea maandag afvuurde richting Japan waren zo accuraat dat ze leken op „acrobaten in formatie”, zei Kim Jong-un, de Geweldige Leider. Hij zou persoonlijk bij de succesvolle lancering aanwezig zijn geweest, aldus de staatsmedia. Om welk type raket het precies ging was onduidelijk maar volgens experts stond vast dat het ballistische raketten betrof.

Terwijl de dictator zichzelf vierde, ging in Zuid-Korea, Japan, China en de Verenigde Staten weer het Noord-Korea-alarm af. Voor de tweede keer in korte tijd schroefde het onvoorspelbare en ondoorzichtige regime de spanning in de regio op. In februari vuurde Noord-Korea al eens een middellangeafstandsraket af, net op het moment dat de Japanse premier Abe aan het diner zat met president Trump op een terras in Florida.

Hoe bang moet de wereld eigenlijk zijn voor Kims projectielen? De raketten van maandag vlogen ongeveer 1.000 kilometer in oostelijke richting om neer te komen in de Japanse zee, op zo’n 300 tot 350 kilometer van de Japanse havenstad Oga. Drie raketten kwamen terecht in de economische zone van Japan, één ‘acrobaatje’ brak eerder uit de formatie en haalde de zone niet.

„Volgens Japan en de VS zijn de nieuwste raketlanceringen duidelijk in strijd met VN-resoluties en een provocatie aan het adres van de regio en de internationale gemeenschap”, aldus premier Abe, na een telefoontje met het Witte Huis. „[De] dreiging heeft een nieuwe fase bereikt.”

Volgens The New York Times heeft Barack Obama president Trump erop gewezen dat de Noord-Koreaanse raketten konden uitgroeien tot zijn eerste grote buitenlandcrisis.

In weerwil van aanhoudende protesten en VN-sancties, die in de afgelopen jaren vijf keer werden aangescherpt, werkt Noord-Korea systematisch aan een raketarsenaal én aan nucleaire wapens.

Amerikaanse experts gaan ervan uit dat het land over een kleine tien jaar in staat is om een nucleaire lading op een raket te monteren die de Verenigde Staten kan bereiken. Noord-Korea pocht dat het al heel snel een raket kan lanceren die de VS kan bereiken, mogelijk door de motoren van raketten voor de middellange afstand te combineren tot één systeem.

In 2016 deed Noord-Korea 20 rakettesten en twee kernproeven. De raketten worden kleiner, kunnen van mobiele installaties gelanceerd worden en vanaf onderzeeërs. De explosieve kracht van raketten verzesvoudigde in tien jaar tijd. Het nucleaire programma zou genoeg plutonium opgeleverd hebben voor ongeveer tien kernwapens, aldus onderzoeksbureau SIPRI in Stockholm. Onduidelijk is, aldus de Zweedse onderzoekers, of Noord-Korea ook daadwerkelijk in staat is om een operationeel kernwapen te bouwen.

Noord-Korea is niet alleen onvoorspelbaar en, zo lijkt het, steeds beter bewapend, het is ook een verklaard tegenstander van buurland Zuid-Korea en haar bondgenoot de VS. De VS hebben 29.000 man gestationeerd in het Zuiden en hebben maandag de eerste onderdelen van een geavanceerd luchtafweersysteem, THAAD, in Zuid-Korea afgeleverd. Het systeem, gemonteerd op trucks, bestaat uit zes lanceerbuizen en kan tientallen raketten afvuren op inkomende projectielen als ze nog vrij hoog vliegen.

Onderdeel van het systeem is een radarinstallatie waarmee de Amerikanen ook kunnen ‘kijken’ in het Chinese en Russische luchtruim. China vindt stationering van THAAD in Zuid-Korea daarom onacceptabel en tekende prompt protest aan. Zuid-Korea, dat graag exporteert naar China, is bang voor economische tegenwerking. Zo sloot China deze week al 24 vestigingen van de Zuid-Koreaanse warenhuisketen Lotte, omdat het concern een golfbaan deels beschikbaar stelde voor de installatie van THAAD.

The New York Times onthulde afgelopen weekend dat de VS al drie jaar proberen om raketlanceringen langs elektronische weg en door middel van hacken te laten afbreken voordat de raketten opstijgen.