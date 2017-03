Raad van State: maximumsnelheid A2 blijft 130

De maximumsnelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen mag ‘s avonds en ‘s nachts 130 kilometer per uur blijven, zo heeft de Raad van State woensdag beslist. Alle bezwaren die een aantal gemeentes tegen de snelheidsverhoging had ingebracht zijn door de hoogste bestuursrechter ongegrond verklaard.

In 2012 verhoogde minister Schultz van Haegen (Verkeer, VVD) de maximumsnelheid op het betreffende traject tussen 19.00 uur ‘s avonds en 06.00 uur ‘s ochtends van 100 kilometer per uur naar 130 kilometer per uur. De gemeentes Stichtse Vecht en De Ronde Venen, die aan het traject grenzen, kwamen hiertegen in verweer. Volgens de gemeentes heeft de verhoging negatieve invloed op het milieu en de gezondheid van de omwonenden. Ook zouden de gemeenten naar eigen zeggen alleen akkoord zijn gegaan met verbreding van de A2 naar vijf banen op voorwaarde dat de maximumsnelheid 100 kilometer per uur zou worden.

Wettelijke norm

Eind 2015 bepaalde een bestuursrechter in Utrecht al dat de bezwaren van de gemeentes ongegrond waren. Volgens de rechter zouden de negatieve effecten zoals geluidsoverlast en milieuvervuiling beperkt zijn en binnen de regels vallen. De gemeentes gingen daarop in beroep bij de Raad van State.

Ook de Raad van State oordeelt nu dat de nadelige effecten van de snelheidsverhoging binnen de wettelijke normen blijven. Ook heeft de minister volgens de hoogste bestuursrechter de belangen van de gemeentes “voldoende onderkend en afgewogen, nadat zij de benodigde onderzoeken heeft laten verrichten”.

Tegen de uitspraak van de Raad is geen beroep mogelijk.