Ophokplicht voor pluimvee nogmaals verlengd

De ophokplicht voor pluimvee die sinds november geldt en in januari verlengd werd, blijft ook voorlopig van kracht. Het ministerie van Economische Zaken meldde woensdag dat het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels nog altijd hoog blijft.

Hoewel er sinds Kerst bij geen Nederlands pluimveebedrijf de griep is vastgesteld, acht het ministerie de maatregel noodzakelijk om “het risico op besmetting te minimaliseren”. Dinsdag werd bij twee hobbyhouders in Landsmeer en Wormerveer vogelgriep aangetroffen. In omringende landen zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn onlangs nog uitbraken van de ziekte geweest.

Financiële consequenties

De ophokplicht in Nederland heeft financiële consequenties voor boeren die vrije-uitloopeieren verkopen. Doordat de kippen al weken niet meer naar buiten mogen, mogen hun eieren niet langer het etiket ‘vrije-uitloop’ dragen, maar moeten ze als goedkope scharreleieren worden verkocht.

Ook andere pluimveebedrijven lopen financiële schade op door de ophokplicht. Onderzoeksbureau Wageningen Economic Research berekende dat de eerste maand van de griepuitbraak zo’n 15 tot 20 miljoen euro kostte, schreef NRC-redacteur Geertje Tuenter eerder. Dit geld werd besteed aan bijvoorbeeld het ruimen van dieren en het compenseren van de getroffen boeren. Het geld komt uit een speciaal fonds en wordt betaald door de overheid en de boeren zelf.