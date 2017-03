Nederlander overleden bij lawine, twee vermisten

Een Nederlandse man is dinsdag in de Franse alpen om het leven gekomen als gevolg van een lawine, zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken na een bericht van de Franse politie. Twee andere Nederlanders worden vermist. De familie van het slachtoffer en de vermisten zijn inmiddels geïnformeerd.

De lawine vond plaats bij Valfréjus, nabij de Italiaanse grens. Het lichaam van de man werd woensdagochtend gevonden, nadat dinsdagavond laat een reddingsactie was gestart. Vanwege slecht zicht kon de operatie pas woensdagochtend hervat worden. De drie zouden de normale piste verlaten hebben toen ze getroffen werden door een lawine die zich dinsdag om 16.00 uur voordeed, meldt de lokale krant Le Dauphine Libéré. Het drietal is tussen de 20 en 25 jaar oud.

In het nabijgelegen Tignes vond dinsdag ook een lawine plaats, waarbij geen slachtoffers vielen. Vorige week vielen in totaal vijf doden bij verschillende lawines in het skigebied op de grens tussen Frankrijk en Italië.