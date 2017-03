NRC checkt: ‘Groningen telde dit jaar 26 aardbevingen’

Aanleiding

Ze waren afgelopen maandag in een bus met dertig Groningers afgereisd naar de studio van Pauw & Jinek. Twee van hen mochten Mark Rutte een vraag stellen. Trudy Aleven, gedupeerde uit Leermens, wilde weten of de premier „enig idee had hoeveel aardbevingen er in 2017 in Groningen zijn geweest”. De minister-president schudde het hoofd. Hij wist het antwoord niet. Trudy Aleven wist dat wel. Het waren er zesentwintig zei ze. Tegen premier Rutte: „Dus wij moeten zesentwintig aardbevingen ondergaan omdat de rest van Nederland niet in de kou mag zitten?”

En, klopt het?

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) registreert de aardbevingen veroorzaakt door gaswinning in Groningen. Dat gebeurt met seismometers en grondversnellingsmeters aangebracht in 90 boorgaten van 200 meter diep verspreid in Groningse bodem. Je vindt de registraties terug in de ‘aardbevingscatalogus’ van het KNMI, onder het kopje ‘geïnduceerde bevingen’: dat zijn aardschokken veroorzaakt door menselijk ingrijpen. Sinds 1 januari van dit jaar telde het KNMI in het Groningse gaswinningsgebied 26 bevingen. De twee zwaarste hadden een kracht van 1,6 op de schaal van Richter, in Startenhuizen en Onderdendam. Dat is één beving minder dan in 2015 op 7 maart, en vijf meer dan vorig jaar. Tegelijkertijd constateert seismoloog Läslo Evers van het KNMI dat de kracht van de bevingen afneemt, „waarschijnlijk doordat er minder gas gewonnen wordt”. Telde 2015 rond deze tijd drie bevingen met een kracht hoger dan 2 op de schaal van Richter en 2016 één, „dit jaar is zo’n beving gelukkig nog niet gemeten”. Wel valt op dat de bevingen zich dit jaar meer van het zuiden naar het noorden lijken te verplaatsen, terug naar Loppersum en omgeving, het hart van het bevingsgebied. Daar waren in februari, na een relatief rustige periode, toch weer zes aardbevingen tussen 1,2 en 1,6 op de schaal van Richter. Terwijl de boorputten daar al bijna twee jaar stilliggen. Hoe kan dat? Het KNMI weet het niet. Het Staatstoezicht op de Mijnen ook niet. De toezichthouder heeft gaswinner NAM gevraagd uit te zoeken hoe dit komt.

Conclusie

Het KNMI registreert de aardbevingen als gevolg van Groningse gaswinning. Sinds 1 januari telde het instituut 26 bevingen. De uitspraak van Trudy Aleven is daarom waar.