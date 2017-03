Dubieuze financiering van universiteit Iran in Voorburg

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de verdachte financiering van een Nederlandse dependance van een Iraanse staatsuniversiteit. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Het pand in Voorburg waar de nevenvestiging van deze Al Mustafa Universiteit moest komen, werd betaald vanuit dubieuze overboekingen uit Hongkong, Turkije en Koeweit.

De fiscale opsporingsdienst FIOD viel begin februari binnen in het leegstaande pand aan de rand van Den Haag. Dat werd in 2012 voor 1,1 miljoen euro gekocht door de multiculturele onderwijsstichting Almustafa uit Nootdorp. De voorzitter van deze stichting, Orhan Y. (45), wordt inmiddels verdacht van witwassen, bevestigt zijn advocaat. Het zou gaan om zeker twee miljoen euro.

De Al Mustafa Universiteit, met vijftig nevenvestigingen wereldwijd, is verbonden aan het Iraanse regime. Twee bestuursleden van de Nederlandse stichting zijn stafleden van de universiteit in Iran. Door religieuze en culturele centra in andere landen te openen, probeert Iran haar fundamentalistische shi’itische versie van de islam te exporteren.

Er bestaan meer lijntjes tussen de van oorsprong Turkse hoofdverdachte Orhan Y. en de Iraanse autoriteiten. Zo zit hij samen met de voormalige Iraanse topdiplomaat Hassan Ghahvechi Mashhadi in het bestuur van de shi’itische vereniging Ahl al-Bayt in Den Haag. Deze organisatie zet zich in voor „de belangenbehartiging van shi’itische moslims van alle nationaliteiten, op het gebied van religie, cultuur en economie”.

De Stichting Almustafa werd in 2015 genoemd bij een overleg in de Tweede Kamer over de schimmige financiering van islamitische centra. Vermoed werd toen dat een onbekende buitenlandse partij de stichting financierde.

De FIOD onderzoekt daarnaast hoe Almustafa aan de 900.000 euro kwam die sinds de aankoop is gestoken in het Voorburgse pand. Een grootscheepse verbouwing werd betaald via stortingen van grote sommen contant geld, aldus justitie.

Het gebouw in Voorburg is nog steeds niet in gebruik genomen. De gemeente Leidschendam-Voorburg zegt dat het bestemmingsplan geen onderwijsactiviteiten toelaat in het kantoorpand. Volgens een Iraanse architecte die bij de verbouwing was betrokken, heeft Almustafa een kat in de zak gekocht. „De bestuurders van de stichting weten te weinig van vastgoed”, zegt zij. De gemeente zou blij zijn geweest met de plannen, omdat het pand was gekraakt en de omgeving verloederde. „Maar het bestemmingsplan bleek geen onderwijsactiviteiten toe te staan”, zegt de architecte. „De handelaar had nog beloofd het terug te kopen als het niet lukte, maar is kort daarna failliet gegaan. Zo is Almustafa aan het pand vast blijven zitten.”

Hendrik Sytema, advocaat van hoofdverdachte Y., zegt dat Almustafa een stichting is voor „cultureel onderwijs” en geen religieuze doelen nastreeft. Wel erkent hij de band met de Iraanse staatsuniversiteit.