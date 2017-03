Twee kiezers in gesprek. Hij stemt VNL, zij GroenLinks

Je keuze voor een politieke partij is soms lastig uit te leggen. In de serie ‘de kiezer in debat’ van NRC en WaaromKiesJij.nl proberen telkens twee verschillende kiezers dat toch en gaan met elkaar in gesprek.

Elke dag tot aan de verkiezingen zullen deze debatten op nrc.nl worden uitgezonden. Vandaag zijn Laurens Boelens (VoorNederland) en Beverley Jackson (GroenLinks) aan de beurt.

Bekijk hieronder de video:

En? Wat vonden jullie van het debat?

Laurens Boelens:

“Zeer nuttig. Door polarisering in de samenleving is het belangrijk dat mensen weer met elkaar gaan praten. Toen ik online een keer in gesprek ging met een Artikel1-stemmer, merkte ik dat er best veel raakvlakken waren. Overeenkomsten zoeken, daar moeten we weer heen. Bij het debat was er helaas wel te weinig tijd om echt diep op onderwerpen in te gaan.”

Beverley Jackson:

“Ik werd er vooral mee geconfronteerd dat het moeilijk was voor mij. We zijn lui geworden door niet meer te praten met mensen met een andere mening. Wanneer ik dingen hoorde die volgens mij feitelijk niet klopten, had ik er moeite mee om niet boos te worden. Ik heb nu veel meer respect gekregen voor hoe politici als Jesse Klaver dat dag in dag uit moeten doen.”

Zijn jullie van mening veranderd?

Boelens:

“Ja, Beverley stelde een goede vraag. Stem ik uit eigenbelang, of zoek ik een partij die mijn visie vertegenwoordigt? Ik had daar nooit zo over nagedacht. Via de stemwijzer had ik de meeste overeenkomsten met VNL, maar ook wel wat met de PVV en de Libertarische Partij. Geen enkele partij is het echter helemaal. Ik denk dat veel jongeren dat probleem hebben: ze zijn sociaal-economisch rechts, maar links op gebied van milieu. Dan is er weinig keuze, dus ik weet het nog niet.”

Jackson:

“Nee, helemaal niet, daarvoor waren onze uitgangspunten echt te verschillend denk ik.”

De beelden zijn gemaakt door WaaromKiesJij.nl. Zelf in gesprek met kiezers van andere partijen? Ga naar WaaromKiesJij.nl.