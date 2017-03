Zes vragen over de verdenkingen rond de trainer van Sifan Hassan

De Amerikaanse dopingautoriteit Usada dreigt vast te lopen met een onderzoek naar verboden praktijken bij The Nike Oregon Project, de atletengroep van coach Alberto Salazar, waaraan naast de Britse meervoudige olympisch en wereldkampioen Mo Farah ook de Nederlandse Sifan Hassan verbonden is. Om het speurwerk vlot te trekken heeft Usada de hulp van de Amerikaanse federale politie FBI ingeroepen. Althans, dat schreef dinsdag de Britse krant The Daily Telegraph, een bewering die wordt bevestigd noch ontkend door de FBI.

Alberto Salazar, een geboren Cubaan die als kind met zijn ouders naar de Verenigde Staten emigreerde, maakte naam door in 1980, 1981 en 1982 drie keer op rij de New York Marathon te winnen. Zijn obsessie voor duurlopen maakte van Salazar na zijn carrière een trainer. Hij is al vijftien jaar in dienst van sportkledingfirma Nike.

De groep van Salazar, die traint op de campus van de Amerikaanse sportkledingfirma Nike in Beaverton, in de staat Oregon, staat al geruime tijd onder verdenking van dopinggebruik, maar Usada begon een onderzoek nadat in 2015 een aantal oud-atleten ernstige beschuldigingen uitten. Het eerste Usada-rapport is opgespoord door het Russische hackerscollectief Fancy Bear en onder meer in bezit van het Duitse weekblad Der Spiegel. Uit die publicatie blijkt hoezeer Salazar de grenzen van medicatie opzoekt.