Barcelona zorgt voor wonder en schakelt PSG uit: 6-1

FC Barcelona heeft woensdagavond tegen Paris Saint-Germain het onmogelijke gepresteerd door de 4-0 uitnederlaag van drie weken geleden goed te maken. In een kolkend Camp Nou werd het 6-1. In de andere wedstrijd maakte Borussia Dortmund in eigen huis de 1-0 verliespartij tegen Benfica ruimschoots goed: 4-0.

De Catalanen kozen zoals verwacht voor een zeer offensieve speelstijl. Dit resulteerde al na drie minuten in het openingsdoelpunt van Luis Suárez: de Uruguayaan sprong hoger dan PSG-keeper Kevin Trapp en kopte de 1-0 achter de doellijn. Vijf minuten voor rust leek Barcelona goed op weg de zware nederlaag in Frankrijk weg te poetsen, toen PSG-back Layvin Kurzawa de bal achter zijn eigen doelman werkte: 2-0.

In de tweede helft mochten de Catalanen van geluk spreken dat de Duitse scheidsrechter Deniz Aytekin de bal op de stip legde, nadat Neymar in het strafschopgebied neer was gegaan. Messi rondde vervolgens feilloos af: 3-0. In de 62ste minuut was het Cavani die met een hard schot de wedstrijd in het slot leek te gooien. Barcelona was echter niet van slag en ging vrolijk door met het maken van doelpunten. Neymar scoorde in de 88ste en 91ste minuut - opnieuw een discutabele penalty - waarna de ingevallen Sergi Roberto in de vijfde minuut van de blessuretijd de 6-1 binnenschoot.