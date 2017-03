Verruiming stemperiode geëist voor kiezers in het buitenland

Nederlandse kiezers in het buitenland moeten langer de gelegenheid krijgen om voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart hun stem uit te kunnen brengen. Dat was de inzet van 154 eisers in een kort geding tegen de Nederlandse staat dat dinsdagmiddag diende in de rechtbank in Den Haag. Ze verwijten de staat nalatigheid en eisen tot en met 15 maart hun stem op de bus te mogen doen.

Volgens de advocaten van de eisers is de Nederlandse staat ,,onzorgvuldig’’ geweest bij het opsturen van de stembiljetten naar de in het buitenland woonachtige Nederlanders die zich hebben geregistreerd om te stemmen. Daardoor zouden duizenden kiezers nog geen biljet hebben ontvangen. Zij vrezen dat hun stem verloren gaat, omdat die vóór drie uur ’s middags op verkiezingsdag 15 maart binnen moet zijn bij de gemeente Den Haag of de lokale ambassade.

Staat vreest ‘verstoring’ verkiezingsproces

De advocaten eisten dinsdagmiddag verruiming van de stemperiode: alle briefstemmen die tot en met 15 maart van een poststempel zijn voorzien zouden nog moeten gelden.

De advocaat van de staat vreesde dat daardoor ,,het proces van de verkiezingen verstoord wordt”. Omdat de uitslag van de verkiezingen bij toewijzing van de eis mogelijk later bekend wordt, zou volgens haar de Kieswet tijdelijk buiten werking worden gesteld. Daardoor zou ontbinding van de oude, en installatie van de nieuwe Tweede Kamer later kunnen worden dan donderdag 23 maart – volgens de advocaat onwettig.

Volgens haar heeft de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor de buitenlandse stemmen, alle benodigde documenten op tijd naar de stemmers verzonden. Daarnaast zou bij de Haagse gemeente al zestig procent van alle briefstemmen zijn binnengekomen.

Indiener pleit voor meer digitale opties

Indiener van het kort geding Ewout Keij, zelf voormalig expat en nu kandidaat-Kamerlid voor D66, was na afloop tevreden over de zitting. ,,Er is een goed debat gevoerd, en de rechter heeft uitvoerig geluisterd.” Volgens hem is het belang van de eis groot: ,,Het gaat om de fundamentele vraag hoe we het systeem voor buitenlandse stemmen inrichten.” Hij pleit voor een structurele oplossing, zoals meer digitale opties, om vertragingen door lokale posterijen te voorkomen.

In totaal hebben zo’n 77.500 in het buitenland wonende Nederlanders zich geregistreerd om te stemmen. Een recordaantal, en als iedereen daadwerkelijk stemt goed voor iets meer dan één Kamerzetel aan stemmen. Donderdagochtend om tien uur doet de rechtbank uitspraak.