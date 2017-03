Verbouwing Naturalis moet voorlopig stoppen

Het museum Naturalis moet per direct stoppen met de verbouwing van het museumgebouw in Leiden, in ieder geval tot de uiteindelijke uitspraak van de rechter in mei. Dat heeft de rechter in een kort geding besloten. Het gaat om een auteursrechtenkwestie: de oorspronkelijke architect van het gebouw wil niet dat zijn ontwerp aangetast wordt.

“Het stopzetten van de bouwwerkzaamheden heeft grote gevolgen voor onze planning en de kosten van de verbouwing”, zei een woordvoerder tegen NRC. In een uitgebreide persverklaring zegt museumdirecteur Edwin van Huis “zeer teleurgesteld” te zijn.

Het bestuur van Naturalis beraadt zich op een mogelijk hoger beroep. Bij een tussenvonnis in januari besloot de rechter dat er deels sprake was van een schending van het auteursrecht van de oorspronkelijke architect. Of het museum definitief moet stoppen met de bouwplannen wordt in mei bepaald.

Het oude gebouw en het nieuwe ontwerp

Foto Alexander Schippers/ANP

Capaciteitsproblemen

Het museum is zo hard gegroeid dat het niet verder kan als er geen verbouwingen worden doorgevoerd; volgens Naturalis is er sinds de bouw van het museum een verdubbeling geweest van het aantal bezoekers. De capaciteit van het gebouw is 150.000 bezoekers per jaar, terwijl vorig jaar 410.000 mensen het museum bezochten. Ook wil Naturalis meer faciliteiten voor onderzoeksdoeleinden.

Daarom begon Naturalis in 2013 met plannen voor verbouwing. Uiteindelijk werd gekozen voor een plan waarbij een nieuw museum zou worden gebouwd naast het bestaande gebouw. De oude ruimte zou vervolgens worden omgebouwd tot depot en onderzoeksruimte.

De oorspronkelijke architect Fons Verheijen diende ook een voorstel in, maar dat werd niet aangenomen. Hij besloot uiteindelijk over te gaan tot een bodemprocedure omdat de plannen van Naturalis inbreuk zouden maken op zijn auteursrecht. Hij is het niet eens met de beslissing om tot verbouwing over te gaan zonder eerst de aanpassingen met hem te bespreken. In februari noemde Verheijen in gesprek met NRC het gebouw “het belangrijkste uit mijn oeuvre”.