Psychische hulp moordenaar Els Borst faalde

De zorgverlening aan Bart van U., de moordenaar van Els Borst, heeft op meerdere vlakken gefaald. Hoewel de betrokken hulpverleners handelden volgens geldende richtlijnen, hadden ze meer aandacht moeten hebben voor zijn psychische problemen. Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een onderzoeksrapport dinsdag.

De inspectie beticht hulpverleners ervan dat ze zich niet genoeg hebben ingespannen om een volledig beeld te krijgen van de patiënt. Van U., die last heeft van schizofrenie, was een zorgmijder: iemand die weigert mee te werken aan een behandeling. Het is dan de taak van hulpverleners om alsnog de situatie van de patiënt goed in kaart te brengen, bijvoorbeeld door familie of andere naasten te betrekken in het proces. Dat is onvoldoende gebeurd. “Veel zorgverleners zagen als het ware een foto, een momentopname, en niet het complete beeld, de film”, schrijft de IGZ.

Warme overdracht

Ook zou er te weinig regie zijn gevoerd over de zorg aan Van U. Zorgverleners “beschouwden hun taak na schriftelijke informatieoverdracht als volbracht en controleerden onvoldoende of bij overdracht of doorverwijzing de informatie goed was doorgekomen”. De inspectie benadrukt daarom het belang van een ‘warme overdracht’: zorgverleners kunnen bijvoorbeeld nabellen om te vragen of de overdracht in orde is en of de situatie van de patiënt duidelijk is. De huisarts blijft volgens de IGZ een belangrijke schakel in dat proces.

Van U. werd in januari 2015 aangehouden voor de moord op zijn zus Loïs. Na DNA-onderzoek kwam hij vervolgens in beeld als verdachte van de moord op Els Borst. Zij werd een jaar eerder doodgestoken in haar garage in Bilthoven.

De rechtbank heeft Van U. volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Volgende week donderdag komt de uitspraak in hoger beroep tegen Van U. Het Openbaar Ministerie eist acht jaar onvoorwaardelijke cel en tbs met dwangverpleging.