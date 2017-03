Ondernemingsraad TMG stapt naar de rechter

De centrale ondernemingsraad (COR) van Telegraaf Media Groep (TMG) stapt naar de rechter om de keuze van de raad van commissarissen voor het Mediahuis aan te vechten. Dat laat De Telegraaf dinsdagavond weten in een persbericht.

Het is uitzonderlijk dat een ondernemingsraad naar de rechter stapt om een beslissing van de raad van commissarissen aan te vechten. Maar deze stap naar de Ondernemingskamer in Amsterdam is volgens de COR noodzakelijk omdat het “in de afgelopen periode niet mogelijk was om op basis van deugdelijke en voldoende informatie een goed beeld te verkrijgen van de afweging en de keuze die aan TMG voorligt”.

Volgens de COR negeerden de commissarissen de schriftelijke oproep van de raad om een gelijk speelveld te creëren tussen het Mediahuis en Talpa.

Geen keuze

De COR benadrukt nu geen keuze te maken voor Talpa of het Mediahuis maar te weinig inzicht te hebben gekregen in de verschillende strategieën van de partijen.

“De COR vindt dat hij moet kunnen beoordelen en vergelijken hoe de strategie van TMG, de financiële kaders, het waarborgen van de redactionele vrijheid, en de gevolgen voor personeel en medezeggenschap door beide bieders worden gewaarborgd en welke bereidheid er is met de COR daarover afspraken te maken. [...] Dat inzicht ontbreekt terwijl een besluit al is genomen.”

Biedingsstrijd

Het Mediahuis, eigenaar van NRC Media en De Limburger, en Talpa Holding zijn al enige tijd verwikkeld in een biedingsstrijd. Binnen TMG heerst verdeeldheid over de overname. Hoewel Talpa meer bood, liet de raad van commissarissen maandag weten een overeenkomst te hebben bereikt met het Mediahuis en VP Exploitatie voor 6 euro per aandeel.

Om dit te bewerkstelligen schorsten de commissarissen bovendien de raad van bestuur omdat ze “de voortgang van het proces te weinig bevorderde”.

Talpa liet het er niet bij zitten en liet maandagavond weten bereid te zijn 6,50 per aandeel te betalen. TMG ging hier niet op in.

Aandelen

Het Mediahuis en VP Exploitatie hebben al 59 procent van de aandelen van TMG in handen. Dit speelde voor de commissarissen een belangrijke rol in de keuze voor de partijen. Jan Nooitgedagt van TMG zei in het persbericht over de overeenkomst tussen TMG en Mediahuis maandag: