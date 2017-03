Nederlandse honkballers winnen eerste wedstrijd op WBC

Het Nederlandse honkbalteam is dinsdag sterk begonnen aan de World Baseball Classic (WBC), het officieuze WK. Oranje versloeg in zijn eerste wedstrijd Zuid-Korea met 5-0.

Nederland begon goed aan de wedstrijd en nam in de eerste inning meteen een 2-0 voorsprong, onder meer dankzij een homerun van Jurickson Profar. Startwerper Rick van den Hurk wist in de eerste vier innings Zuid-Korea van scoren af te houden, waardoor bij de tegenstander de 0 op het scorebord bleef staan. Ondertussen scoorde Nederland in het tweede bedrijf nog een punt, waardoor het na 2 innings al op een 3-0 voorsprong stond.

In de zesde inning scoorde Nederland opnieuw tweemaal, onder meer door een homerun van Randolph Oduber. Nadat ook werpers Diegomar Markwell, Shairon Martis en Tom Stuifbergen geen punten tegen hadden gekregen, wist Oranje met Loek van Mil als slotwerper de 5-0 overwinning vast te houden.

Taiwan

Nederland komt woensdagochtend meteen weer in actie. Het team van bondscoach Hensley Meulens neemt het dan op tegen Taiwan. Donderdag volgt nog een treffen met Israël, dat de eerste twee wedstrijden al won. Daardoor is Oranje woensdag bij winst op Taiwan al zeker van een plek in de tweede ronde.

De WBC kent zestien deelnemers, die elk verdeeld zijn over vier poules van vier. De beste twee van elke groep gaan door naar de volgende ronde, waarin opnieuw via een poulesysteem wordt gespeeld. De twee beste landen uit die groepen plaatsen zich vervolgens voor de halve finales.

Nederland won het WK één keer eerder, in 2011. Tijdens dat toernooi was het echter nog niet toegestaan om spelers uit de grootste competitie, de Amerikaanse MLB, op te stellen. Het wereldkampioenschap in die vorm hield na dat jaar op te bestaan. Het WBC is daarom het officieuze WK. Tijdens de World Baseball Classic van vier jaar terug reikte Oranje tot de halve finale, waar het werd uitgeschakeld door de Dominicaanse Republiek.