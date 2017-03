Een duister toekomstscenario voor Europa

Als Europese burgers één ding hebben geleerd het afgelopen jaar, dan is het dat de toekomst van westerse samenwerking verre van zeker is. Groot-Brittannië besloot om de Europese Unie te verlaten, en NAVO-criticus de Amerikaanse president Donald Trump liet weten dat de Verenigde Staten lidstaten alleen te hulp zullen komen als zij hun ‘eerlijke aandeel’ betalen voor defensie.

In combinatie met de opkomst van meerdere anti-EU-partijen verspreid over Europa en de groeiende spanningen met Rusland, komt dan een belangrijk vraagstuk naar voren: hoe ziet de geopolitieke situatie van het continent er over een paar jaar uit? De Amerikaanse journalist James Kirchick schreef voor Foreign Policy een fictieve reconstructie over hoe de NAVO in de nabije toekomst uit elkaar kan vallen.

‘Dystopie’

De reconstructie van Kirchick begint op 9 mei in 2022 met de Russische president Vladimir Poetin die tijdens een militaire parade op het Rode Plein in Moskou terugdenkt over zijn succesvolle invasie van Estland eerder die week.

Het is een Europees scenario waar Frankrijk onder leiding van Marine Le Pen haar lidmaatschap van de EU heeft opgezegd, Geert Wilders aan de macht is in Nederland, de Verenigde Staten een groot deel van hun troepen hebben teruggetrokken van het continent en Kiev is ingenomen door Rusland. De reconstructie is uiteindelijk een oproep voor het behoud van de EU en de NAVO.

Europa’s bloedige geschiedenis leerde opeenvolgende generaties van staatshoofden over de gevaren van nationalisme, xenofobie en oorlog. Om deze fouten uit het verleden te voorkomen, richtten ze hun hoop op twee cruciale multilaterale organisaties.

Hoewel de kans misschien uitermate klein is dat de komende jaren zullen lopen zoals Kirchick in zijn scenario voorspelt, kunnen volgens de schrijver “geen van deze opties afgeschreven worden als ontwikkelingen uit pure dystopische fictie”.

Never Trump

De 33-jarige Kirchick maakte onderdeel uit van de groep neoconservatieven die zich tijdens de Amerikaanse verkiezingen aansloot bij de ‘Never Trump’-beweging. Hij wilde als voormalig Republikein er alles aan doen om te voorkomen dat Trump, die hij een autoritaire populist noemde, president zou worden.